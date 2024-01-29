台中機車行突起火 疑電動機車鋰電池充電引發

台中市南區機車行傳火警，大量駭人濃煙狂竄。（民眾提供）

2024/01/29 11:31

〔記者許國楨／台中報導〕台中市南區一間機車行28日晚間突傳出火警，消防局獲報迅速派遣人車趕往灌救，火勢很快獲得控制撲滅，幸未造成人員傷亡，經初步調查，疑店內電動機車充電中的鋰電池起火釀禍，雖詳細起火原因仍待釐清，但近年來電動機慢車火災有逐年攀升趨勢，仍值得民眾注意。

台中市消防局昨晚6時55分獲報，南區復興路上有民宅傳出火警，經派遣勤工、信義、大里等消防分隊，一共8車19人，由勤工分隊小隊長丁崧晏帶隊滅火，火勢在晚間7時13分撲滅，燃燒面積約10平方公尺、財損約10萬元，幸未造成人員傷亡，但起火當下竄出的濃煙仍嚇壞不少民眾。

經初步調查發現，起火地點為機車行，現場擺放機車，當時有一輛電動機車正在充電，疑鋰電池起火燃燒引發火警，未發現有人為介入情事，但詳細的起火原因，仍需火調科後續調查釐清。

據了解，近年電動機車及微型電動二輪車（微電車，即電動自行車）蔚為風氣，但許多民眾為了省錢，購買來歷不明的電池或私下改裝電池系統，導致電動機慢車火災逐年攀升，去年已增加至5年前的6倍，成為道安新危機，而電動機車起火原因大多與鋰電池組（含其電源組裝配線）等短路有關。

最常因人為操作不當，導致內部短路，因而燃燒爆炸，另濫用電池，如掉落、擠壓、撞擊，導致熱失控或安全裝置失效，電池長時間充電，使電池內部產生化學變化而起火燃燒，此外，民眾使用來歷不明或未經檢驗合格的充電器等，致電池管理系統、電子零件異常，皆是原因，值得民眾注意。

消防人員趕往灌救，迅速撲滅火勢。（民眾提供）

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