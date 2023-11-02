從淘寶買鋰電池裝電動三輪車販賣 竟爆炸起火釀1死1傷

陳姓攤商從中國淘寶網站購入來源不明且未經檢驗的鋰電池，裝在電動三輪車內，釀成1死1傷悲劇。（記者吳仁捷翻攝）

2023/11/02 21:20

〔記者王定傳／新北報導〕50多歲陳姓男子去年12月在新北市三重區重新橋下買了一台電動三輪車，怎料，9天後，他準備載其母出門時，三輪車內的鋰電池竟然爆炸起火，致陳男遭燒傷、陳母死亡，檢警事後查出是攤商從中國淘寶網站購入來源不明、未經經濟部標準檢驗局檢驗程序的鋰電池所致，新北地檢署因此依過失致死罪嫌起訴陳姓攤商。

檢警調查，陳姓攤商除了在重新橋下擺攤販賣電動三輪車外，另在台北市萬華區開設「綠能自行車行」，但他竟從中國淘寶網站購入來源不明、未經檢驗的鋰電池，並裝進電動三輪車販售。

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檢警調查，去年12月25日，被害者陳男在重新橋下向攤商購入電動三輪車後，隔年1月3日上午10時許，準備載其母外出、開啟電源後，鋰電池竟然因不明原因爆炸並快速起火燃燒，致陳母閃避不及遭大火燃燒，陳男亦遭受波及。

陳男雖然緊急將其母送醫，但陳母仍於1月29日，因雙側臀部下肢燒灼傷、臥床、泌尿道感染，導致併發肺炎、腎孟腎炎、膀胱炎不治死亡；陳男亦受有顏面、雙手及右膝2至3度燒傷，占體表面積百分之4傷害。

鄰居透露，陳家家境貧困，但陳男很孝順，買了一輛電動三輪車，載送母親外出、回診。警方事後經陳姓攤商同意，在其住處扣到5個各式電池，且經消防局鑑定，火災原因是鋰電池短路引燃可能性較高。

陳男在偵查時雖坦言有賣電動三輪車給被害者，但認為死者本身有年紀大且有疾病，其死亡結果，不盡然與這次事故有關，但他有與被害者達成和解，被害者陳男對過失傷害部分撤告；檢方調查後認定死者死亡是因此事故所致，陳男購入來源不明且未經檢驗的鋰電池，有疏失，依過失致死罪嫌起訴。

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