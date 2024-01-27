男女無證無保險僅帶睡袋登品田山 搭直升機脫險將挨罰收搜救費

梨山消防分隊的搜救人員，踩著積雪冒險營救。（消防局提供）

2024/01/27 16:20

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市和平山區本月22日到24日低溫降雪，卻有陳姓男子與陳姓女友人，兩人攀登品田山，陳男出現失溫不適症狀，且因積雪導致路徑無法辨識，中市消防局梨山分隊派員冒險上山救援，24日上午呼叫直升機吊掛下山脫險，不過，兩人違反台中市登山活動管理自治條例第6條規定，沒有初級緊急救護能力與證照，也沒辦保險，將處1萬至5萬元罰鍰，還要再向兩人收取搜救費用。

至於搜救費用多少？包括消防員出勤費與加班費，物資整備與交通運輸費用等，中市消防局尚未統計完成，不過，據指出，直升機飛一趟，不計算零件耗損與機體折舊，也不計算飛行員薪資，單是油耗，飛1小時是20萬元起跳。

中市消防局是在23日下午與深夜，接獲品田山山域救援報案，報案人陳女表示，她與陳男因積雪掩蓋路徑而迷路，兩人未攜帶帳篷，僅帶簡易式睡袋，需派員救援，梨山分隊人員連夜出勤4人冒險救援，24日凌晨3時許接觸2名山友，陳男有失溫現象，背部及腰部疼痛，無法行走，消防局通知消防署申請直升機吊掛救援，當天上午9時將2人吊掛降落於東勢河濱公園，由救護車將陳男送醫脫險。

中市消防局指出，台中市登山活動管理自治條例第6條明定，進入台中市公告山域從事登山活動，領隊或隊員之一，應具備初級緊急救護能力，並領有基本救命術證書。或初級救護技術員等相關證照，且領隊應為本人與成員辦理登山綜合保險，陳男與陳女兩人都沒有上述證照與能力，也沒有辦保險，依此自治條例第11條，將開出1萬元至5萬元罰鍰，並依同條例第14條，向兩人收取搜救費用。

消防局還強調說，該局救災救護指揮中心以GPS定位輔助系統應用，快速定位兩人的位置座標，並同步派遣梨山分隊人員，背負帳篷、水、食物、睡袋等過夜裝備，在天色昏暗、氣候寒冷且積雪深厚的情況下，連夜趕往救援，接觸兩人時，這兩人意識清楚，但手腳冰冷無力，在救援人員協助下，先解除失溫危急，另因陳男受傷，該局申請直升機將2人運回平地，完成這起救援。

陳男有失溫症狀，搭直升機下山送醫無大礙。（消防局提供）

直升機將陳男與陳女載下山，中市消防局將開罰並索求搜救費用。（消防局提供）

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