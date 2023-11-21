賴清德陪同登記 林靜儀：清廉專業下架貪腐家族

民進黨台中第2選區立委林靜儀（右）今天在總統參選人賴清德（左）和支持者陪同下完成登記。（圖由林靜儀提供）

2023/11/21 16:34

〔記者陳建志、蘇金鳳／台中報導〕民進黨台中第2選區立委林靜儀，去年1月在立委補選中打敗基層實力雄厚的國民黨顏寬恒，此次兩人再次對壘尋求連任，今天在總統參選人賴清德和支持者陪同下完成參選登記，強調上任後以20個月的衝勁，改變地方20年的停滯，此次打出溫柔堅定、清廉專業的口號，表示將下架貪腐家族，上架守護國家主權的隊伍。

林靜儀今天表示，補選時感謝中二選區民眾的支持，讓自由的花得以在盤根錯節的地方勢力上盛開。她就任後馬不停蹄地改善中二選區民生基礎建設，以20個月的衝勁改變20年的停滯。

林靜儀表示，這次參選打出溫柔堅定、清廉專業的形象口號，力拚對抗家族擁有許多貪腐紀錄，在立院不問政只為自家私利的對手。

不過林靜儀坦言，即使自己在國會有專業，地方服務看得見，但明年選戰依然非常艱困，對手綿密的組織系統及耳語部隊影響力不容小覷。

林靜儀表示，2024年大選是改變中二地區、守護台灣國防自主關鍵一役，將全力下架貪腐家族，上架守護國家主權的隊伍。

對於藍白合不合對選情是否有影響，林靜儀表示，昨天從賴清德與蕭美琴合，可看到「美德」就是台灣的顏色、就是台灣力量，民進黨正副總統、區域立委及不分區立委的名單都已公布，明年3票投民進黨，民眾知道從中央跟地方有優質的人服務，如此選情就很樂觀，但一直談藍白合不合，選情就會冷，對選情就有影響。

此外，對於國民黨參選人顏寬恒今天上午稱下架貪腐的文宣不是顏陣營所為，林靜儀表示，若文宣不是顏自己做，這份文宣就是在臭顏寬恒，下架貪腐是她選上以來一直主張的。

對選情是否有抱握？林靜儀表示，中二選區正在改變，民眾感受是很強烈的，自己在選區跑行程，都說她的風評好、服務好，評價是正面是肯定。

她強調明年有很好選擇，總統、區域立委及不分區立委，明年三票都投民進黨，讓民眾知道從中央跟地方有優質的人服務，如此選情就很樂觀，但若持續討論沒有意義藍白合，選情太冷，就比較有影響。

民進黨台中第2選區立委林靜儀今天完成登記，表示將全力爭取連任，下架貪腐家族。（圖由林靜儀提供）

林靜儀表示，一再談藍白合，會讓選情冷，不利於選情。（記者蘇金鳳攝）

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