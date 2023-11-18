今年颱風未直接侵襲台中 豐原柑橘質優上市

柑橘大蔥行銷活動在豐原區田心公園登場，民眾挑選柑橘。（記者張軒哲攝）

2023/11/18 16:23

〔記者張軒哲／台中報導〕現值柑橘上市季節，台中市山城地區是柑橘大宗產地，豐原農會一年一度的柑橘大蔥行銷活動今日在豐原區田心公園登場，吸引山城地區80組果農參加柑橘評鑑，今年柑橘王由豐原區農會產銷班張棋禎摘下。豐原區農會總幹事蔡森揚指出，今年颱風沒有直接侵襲台中市，柑橘品質在水準之上，除了外銷東南亞，目前也與香港洽談合作。

柑橘大蔥行銷活動立委江啟臣、市議員陳本添、張瀞分、邱愛珊、謝志忠、豐原區長洪峰明與多位在地里長共襄盛舉，現場有兒童趣味著色活動、國小食農教育成果展示、僑光科大在地當季料理展現，各社區家政媽媽擺攤，吸引民眾採買。

今年椪柑王為豐原區農會張棋禎、第二名石岡區農會張奉立、豐原區農會羅永曄，第三名為新社區農會曾柏喻、豐原區農會周國安、涂耀廷。

蔡森揚說，今年台中市氣候穩定，未受到颱風侵襲，加上日照充足，山城地區豐原、石岡、新社與東勢柑橘質量均佳，產季從11月至明年2月農曆年。尤其豐原區每年可生產1.3萬至1.5萬公噸，將外銷東南亞多國，日本、香港積極洽談中。消費者選購椪柑可挑選表皮光滑、椪柑底圓大，選擇蒂頭青綠，就能買到新鮮柑橘。

豐原柑橘品質佳，專家建議挑選秘訣表皮光滑、椪柑底部圓大，選擇蒂頭青綠。（記者張軒哲攝）

豐原農會柑橘大蔥行銷活動，繪畫與柑橘評鑑獲獎者合影。（記者張軒哲攝）

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