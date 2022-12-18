寒流來小酌卻酒醉仆街 台中阿伯差點凍成冰棍

阿伯因酒醉倒在路旁草堆。（警方提供）

2022/12/18 11:41

〔記者許國楨／台中報導〕近日寒流來襲，民眾常食補禦寒，台中一名阿伯也約了三五好友小酌暖身，未料喝過頭雖記得不能酒駕，卻在步行回家途中因不勝酒力仆街在路旁草叢，差點凍成冰棍，警方獲報趕往叫醒阿伯，見他從口中噴出嘔吐物，已醉到無法自行起身，立即協助護送返家，防止因失溫衍生憾事。

台中市第四分局春社派出所16日深夜接獲民眾報案，忠勇路與永春南路口草堆旁，67歲的卓姓阿伯一動也不動倒臥路旁，嚇壞眾人，員警謝昊哲、簡鑠儼馳赴現場了解，一靠近阿伯便聞到身上飄散陣陣酒味，立即叫醒，未料阿伯甫睜開雙眼，就從口中噴出嘔吐物，吐得滿臉都是，還醉到無法自行起身。

沒想到阿伯此時還堅持要在草叢旁休息，員警擔心阿伯失溫危及性命，在得知阿伯身分及住家位置後協助護送返回其住處，阿伯向員警表示，因為低溫來襲，約了三五好友小酌暖身子，幾杯黃湯下肚，依稀記得不能酒後駕車的規定，卻在徒步返家途中不勝酒力直接躺在路旁。

阿伯說，若不是有路過民眾發現，在寒冷的天氣裡不知要躺多久，對於酒後失態感到不好意思，還好員警的熱心協助，雖然天氣寒冷，心卻是暖暖的。

春社所長邱柏昌表示，近期氣溫驟降，民眾出門在外除注意自身保暖外，參加飲宴小酌，務必遵守酒後不駕車之相關規定，避免自身輕忽而發生憾事。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方擔心阿伯失溫協助護送回家。（警方提供）

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