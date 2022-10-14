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    不忍了！盧秀燕嗆蔡英文 不要濫用國家資源攻擊跟你們競選的人

    盧秀燕點名蔡總統，身為國家領導人，有責任保證正向選舉，應約束網軍及側翼，「中央政府不要濫用國家資源假公濟私攻擊跟你們競選的人」。（記者廖耀東攝）

    盧秀燕點名蔡總統，身為國家領導人，有責任保證正向選舉，應約束網軍及側翼，「中央政府不要濫用國家資源假公濟私攻擊跟你們競選的人」。（記者廖耀東攝）

    2022/10/14 22:13

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨台中市長候選人盧秀燕今晚與國民黨提名女性縣市長候選人10人合體，在台中舉辦「十全十美・女力挺台灣」聯合造勢大會。對於總統蔡英文日前暗諷「媽媽市長」只會「送往迎來」，盧秀燕首度怒嗆字眼不堪、污辱人，而副總統賴清德指媽媽市長不能只管柴米油鹽醬醋茶，是「看不起人」，她更點名蔡總統，身為國家領導人，有責任保證正向選舉，應約束網軍及側翼，「中央政府不要濫用國家資源假公濟私攻擊跟你們競選的人」。

    盧秀燕說，她上任以來這麼努力推動市政，今年是她第9次參與選舉，「從未看過中華民國選風這麼糟糕、這麼負面」，連她這麼努力的「媽媽市長」也要面臨抹黑及攻擊。

    盧秀燕臉色沉重地重砲逐一回擊說，有人說她當市長只會迎往送來，但對女性說送往迎來，是多不堪的字眼、多污辱人；也有人說，她這個媽媽市長只會柴米油鹽醬醋茶，除抹煞女性在執政上努力的成果跟成績，更看不起人，「你的媽媽只會柴米油鹽醬醋茶嗎」，當你受到委屈，家裡是誰給溫暖、保護，「沒錢時媽媽如何張羅讓你長大」，她怒嗆，「媽媽不是只會柴米油鹽醬醋茶」。

    她還說，又有人說盧秀燕當市長不是好媳婦，用18世紀的傳統觀念在挑撥離間，「這是什麼樣的心態」？

    盧秀燕說，她比較資深，要代表女性跟好姊妹向蔡總統說，「您難得能成為國家領導人及執政黨主席，您負有保證社會善良選風、正向選舉的責任及義務」，盼蔡總統能約束網軍及側翼，「不要以中央政府濫用國家資源，假公濟私攻擊跟你們競選的人」，助國家及城市往正向選舉善良方向走。

    盧秀燕呼籲選民，用選票跟惡意選風、網紅、側翼、網軍表示嚴正態度，救國家、救 人民，台中好、10縣市好，台灣與中華民國會更好。

    台中市長候選人盧秀燕首場大型造勢晚會「十全十美女力挺台灣」，國民黨主席朱立倫與同黨10位女性縣市長候選人一同高舉手，和台下支持者揮手致意。（記者廖耀東攝）

    台中市長候選人盧秀燕首場大型造勢晚會「十全十美女力挺台灣」，國民黨主席朱立倫與同黨10位女性縣市長候選人一同高舉手，和台下支持者揮手致意。（記者廖耀東攝）

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