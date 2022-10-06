市容慘不忍睹 台中近3年撕掉620萬張違規廣告

議員參選人陳雅惠認為，中市近3年來，違規廣告物張貼總量約620萬張，她建議提供合法區域讓業者刊登廣告。（記者張瑞楨攝）

2022/10/06 12:39

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市許多道路的中央分隔島、路燈及交通號誌桿等地方，經常遭業者繫掛或張貼大量違規廣告，嚴重影響市容觀瞻，民進黨台中市東南區市議員參選人陳雅惠指出，根據中市環保局的統計，台中市近3年來，違規廣告物張貼總量約620萬張（指撕掉的數量），其中，98％是房仲廣告，她希望市府稽查違規廣告物，也應提供更多合法區域讓業者刊登廣告。

陳雅惠指出，城市給人最重要的第一印象就是環境整潔，為吸引更多人來台中，市容景觀必須維持，現在走在台中街道上，卻見道路的中央分隔島路燈及交通號誌桿、兩旁行道樹、變電箱等地方，常遭房屋、人力等仲介業者繫掛及張貼大量違規廣告，清潔人員撕完沒多久又被張貼，不但嚴重破壞市容整潔，有礙觀瞻，更嚴重影響用路人、車的視線，甚至引發交通安全問題。

陳雅惠表示，根據環保局統計，2019年2021年近3年來，台中市違規廣告物張貼總量約620萬張，98％屬房仲廣告。而違規最嚴重的行政區，分別是西屯區的185.2萬張、北屯區的96.9萬張及南屯區的81.7萬張，這3區違規張貼的廣告物總量就高達363.8萬張，數量之多，佔全市的一半，真是嚇人。

她建議，市府是否應該邀請不動產經紀業者及公會一起到環保局「喝咖啡」，針對違規小廣告防治工作交換意見，「能夠合法，誰願意違法！」，要解決業者違規張貼破壞市容的情形，除了積極稽查外，呼籲市府應該提供更多合法區域，讓業者刊登廣告，減少違規張貼情形。

張姓居民也說，看到電線杆，分隔島被張貼廣告物，讓人感到不舒服，影響市容觀瞻，希望市府能夠解決，還給台中市民乾淨空間。

台中各地電線桿等公共設施貼滿小廣告，整個市容慘不忍睹。（記者張瑞楨翻攝）

台中各地電線桿等公共設施貼滿小廣告，整個市容慘不忍睹。（記者張瑞楨翻攝）

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