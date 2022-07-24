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    意圖輕生卻引發火災 台中大甲50歲男逃出全身30％燒燙傷

    台中市大甲區一處平房民宅晚間失火，造成白姓男子全身30%燒燙傷。（記者歐素美翻攝）

    台中市大甲區一處平房民宅晚間失火，造成白姓男子全身30%燒燙傷。（記者歐素美翻攝）

    2022/07/24 22:07

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市大甲區錦上街1處平房民宅今天晚上8點左右發生火災，50歲白姓男子疑似一時想不開，企圖開瓦斯輕生，結果引發火災，造成全身約30%二度燒燙傷，送醫時意識清楚，已送往大甲田醫院急救。

    台中市消防局於今天晚上8點接獲報案指稱，大甲區錦上街116巷有一處平房，起火燃燒，消防局立即派遣大甲、外埔、大安等三分隊、第五大隊，出動消防車8輛、救護車1輛、消防人員23名、義消19名，由大甲分隊分隊長吳振國帶隊前往搶救，組長王明輝在場指揮。

    消防人員很快撲滅火勢，當時發現白姓男子受傷，已自行逃出屋外；白姓男子向救災人員聲稱，因想不開，在家中開瓦斯，結果引起火災才受傷。救災人員發現屋內有1桶約4公斤重的液化石油氣鋼瓶。白男則全身約30%二度燒燙傷、意識清楚，由救護車送往大甲光田醫院診治。

    消防局表示，火勢造成臥室及廚房全面燒燬，現場燃燒面積約10平方公尺，財物損失約5萬元，起火原因有待鑑定調查，不排除人為因素引起。

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