解決台中屯區用水 將闢南台中淨水場、彰化銜接烏日大里送水管

水利署取烏溪水源闢設鳥嘴潭人工湖，台中屯區民眾擔心影響用水，水利署將闢南台中淨水場、彰化銜接烏日、大里送水管，雙管齊下讓南台中用水更穩定。 （記者陳建志攝）

2022/05/15 13:39

〔記者陳建志／台中報導〕經濟部水利署在南投興建鳥嘴潭人工湖，解決草屯、彰化的用水問題，但因截取烏溪水源，讓台中霧峰、大里擔心影響屯區自來水、農業用水及地下水水源，經台中市公害防治協會和立委何欣純等各級民代反映爭取，水利署和自來水公司規劃引烏溪伏流水，在霧峰興建5萬噸的「南台中淨水場」，另外在中央推動「珍珠串計畫」下，讓區域備援用水調度更靈活，計劃興建從彰化至烏日、大里的送水管工程，雙管其下，讓屯區用水更穩定。

霧峰、大里、太平一帶位處鯉魚潭、德基水庫供水系統末端，經常發生自來水停水後復水慢的狀況，去年缺水實施「供五停二」措施，屯區民眾更是深受其苦，地方擔心烏溪鳥嘴潭人工湖截取烏溪水源，讓屯區供水不足問題雪上加霜。

地方並反映，霧峰、烏日溪南沿線2千多公頃的農田灌溉，以及霧峰地區14口深水井，都仰賴烏溪供水，未來鳥嘴潭人工湖截取烏溪水源後，恐將影響霧峰地區農業灌溉、民生用水及地下水水源。

為解決屯區缺水之苦，台中市公害防治協會及立委何欣純、市議員李天生、林德宇、張滄沂、段緯宇等人，爭取就近由烏溪鳥嘴潭人工湖鋪設1條自來水幹管，銜接大屯區自來水管網，充分供應屯區供水。

經立委何欣純邀集各單位協商後，水利署及自來水公司規畫，引用烏溪伏流水，在霧峰闢建「南台中淨水場」，供應霧峰、大里、烏日等屯區民眾用水。

此外，經濟部推動「台中至雲林區域水源調度管線改善計劃」，將興建烏日至大里送水管工程，把鳥嘴潭水源經由幹管送至烏日、大里自來水管網，這兩項工程預定2028年完成後，將能雙管齊下，讓屯區供水更穩定。

自來水公司第四區處表示，為讓南台中供水更穩定，水利署確實規畫引烏溪的伏流水，在霧峰設置5萬噸的「南台中淨水場」，不過此案仍在規劃中，供水範圍與管線配置還未最後定案；至於為了讓區域間用水調度更靈活，中央推動「珍珠串計畫」，讓彰化、台中的用水能相互支援，將從彰化鋪設幹管到烏日、大里，讓送至彰化的鳥嘴潭水源也能支援烏日、大里等南台中用水。

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