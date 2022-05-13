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    「台中捷運玩法」短片徵件 因疫延至6/15

    中捷創意短片節延長徵件。（市府提供）

    中捷創意短片節延長徵件。（市府提供）

    2022/05/13 10:44

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕由台中市政府經濟發展局主辦的「台中捷運創意短片節─台中捷運玩法，由你來SHOW」活動，考量近期疫情升溫，影響外出拍片期程安排，將徵件時間延長至6月15日止。

    經發局為帶動城市軌道經濟，今年啟動「捷運新經濟─臺中邱比特計畫」系列行銷活動，邱比特計畫以捷運綠線為弓、台灣大道為箭構成路網範圍，串聯周邊店家一起行銷，先推出「捷運短片節」，是計畫的首波活動。

    經發局長張峯源表示，「捷運短片節」借鑒巴塞隆納及首爾國際地鐵電影節概念，號召上百店家與民眾共襄盛舉，運用影像營造台中捷運觀光旅遊消費的氛圍，鼓勵大家做伙搭捷運、遊台中，使台中捷運更貼近市民與旅客生活。

    經發局指出，原活動徵件時間自4月1日起至5月15日，因近期國內疫情大爆發，許多有興趣提案單位反應嚴重影響拍攝期程安排，為利活動公平性及廣徵案源，徵案期間將延長至6月15日止。

    提案影片風格不限，1至3分鐘短片的內容須呈現台中捷運意象或遊程規劃，且包含至少2家計畫合作店家。這次活動獎勵豐厚，除提供首獎6萬元的獎金作為獎勵，更有機會獲得台中旅遊套票等好禮，作品未來也將有機會於捷運站內及相關平台露出。

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