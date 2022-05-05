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    台中捷運累計虧損已達資本額6成 市議員要求更改營運方式

    中捷公司虧損嚴重，市議員陳淑華要求更改營運方式。（記者蘇金鳳攝）

    中捷公司虧損嚴重，市議員陳淑華要求更改營運方式。（記者蘇金鳳攝）

    2022/05/05 16:03

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運公司2020年虧損8.9億，市議員陳淑華今天在市議會擔憂地表示，中捷公司即使2021年虧損控制在6億，但中捷自2020至2021年底累積已虧損高達15億，佔目前資本額25億的6成，而過去中捷公司的財務規劃是日運量5萬多，但疫情期間降為1萬多，沒有疫情也只有2至3萬人次，中捷公司的負債一定會增加，今年預計虧損7億3千萬元，但她認為今年虧損一定會超越，要求更改營運方式。

    中捷公司董事長林志盈表示，去年原規劃虧損6億5千元，但最後虧損6億，今年預計虧損7億3千萬元，第一季已虧損1億多，中捷公司努力開源節流。

    中市議會今天進行交通地政質詢，市議員陳淑華表示 ，台中捷運綠線運量受疫情影響運量不高，即便前陣子恢復，運量仍不到原預估每日運量，今年4月疫情開始蔓延開來，捷運綠線運量也下滑到每日1萬8千人，即使前陣子疫情穩定時，運量也大多平均在每日2萬5千人不到3萬人次。

    陳淑華說，捷運公司的營運計畫是在去年疫情前編列，今年預估每日運量高達5萬4500人次，整年度虧損7億3千萬元。中捷今年的預算及營運計劃並未覈實編列，無法真實反映營運現況，在這種情況下，中捷更應該加強營運、改善體質，應提出提高經營績效的因應對策。

    陳淑華說，捷運公司推出的促銷方案對捷運迷有效，但對普羅大眾缺乏吸引力。有必要調整增加針對一般大眾的行銷方案，設法養成大眾使用捷運的習慣，才能有效改善財務。

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