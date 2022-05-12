刑事局中打掃黑肅槍逮10煞 查獲5槍、892發子彈

警方查獲地下兵工廠。（警方提供）

2022/05/12 20:29

〔記者許國楨／台中報導〕疫情嚴峻，為嚇阻黑幫及不法分子「趁疫作亂」，刑事局中部打擊犯罪中心持續掃黑肅槍，其中一個犯罪集團涉嫌利用債務、投資傳播公司等名義暴力討債，另還有3名男子分別設立地下兵廠改造槍械，警方最近陸續收網，經統計共逮捕10人並查扣5把改造手槍、892發子彈等贓證物，通通依法送辦。

刑事局中打偵六大隊第五隊去年間獲報，31歲楊姓男子以開設傳播公司為名義，誘騙林姓男子找來許姓友人集資上百萬元投資，但林男事後未分到利潤懷疑遇詐，楊男開始藉勢藉端召集同夥，對林男、許男言語恐嚇妨害自由再以暴力控制，在被害人身心遭受巨大傷害及恐懼之際，強迫繼續交付現金並將原本簽立給被害人之本票借據銷燬，讓被害人無證據可追索。

全案經第五隊與台中第六分局合組專案小處，報請台中地檢署檢察官謝孟芳指揮後，今年元月初持搜索票、拘票同步掃黑，除將提報為治平對象的楊男拘提到案，同時逮捕其6名同夥，全案訊後依妨害自由、恐嚇等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

另刑事局中打第五隊與高雄市、台南市警局等警方，聯手查緝不法改槍歹徒，分別在今年3月至4月間，前往台南永康、屏東佳冬、台南新化等地，陸續帶回陳姓（31歲）、謝姓（31歲）及買姓男子（31歲）等3人，共查扣非制式手槍5把、子彈成品892發、彈頭1批、電鑽、鑽台及研磨機等改造工具、手機等贓證物，訊後均依槍砲罪嫌送辦。

中打副大隊長戴長生今天說，維持社會治安、強力打擊黑道幫派、非法槍彈，秉持「向上溯源、向下刨根」、「槍一把一把抓」策略，呼籲民眾面對黑道幫派欺壓犯罪行為，或發現可疑人、事、物，能勇於挺身報案，協助警察機關全面徹底打擊黑幫及槍枝犯罪，掃除暴力，共同維護社會治安。

警方查扣的改造手槍及子彈。（警方提供）

警方將一干嫌犯送辦。（警方提供）

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