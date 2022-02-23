一把抓！警破4地下兵工廠逮5人6槍 判10年通緝犯落網

警方查獲兩把土耳其製式Tristar T100手槍。（警方提供）

2022/02/23 17:24

〔記者許國楨／台中報導〕全台近期發生多起黑幫擁槍自重及槍擊案，警政署全力掃蕩非法槍械，刑事局中打大有斬獲，陸續查獲4處俗稱地下兵工廠的改造槍支場所，逮捕5人起出6把槍，以及100多發子彈，其中1人因案遭判刑10年確定要入監服刑，未料才逃亡被發布通緝不到2個月就被查獲。

為防止非法槍彈流入市面成為黑道幫派成員取得來源，造成治安危害，刑事局中打第六大隊第五隊運用大數據分析，追查出新北市新莊區、板橋區、中市東區、雲林縣崙背鄉及高雄市前鎮區等地有人非法改造及持有槍枝，經蒐證完成後，隨即與新北、中市、彰化縣、高雄市警局等單位共同發動搜索、查緝。

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第五隊長薛昇旭表示，經統計在這波的掃蕩黑槍行動中，共破獲改造槍彈場所4處，寄藏槍械場所一處，逮捕嫌犯徐姓男子（36歲，槍砲前科）、吳姓男子（27歲，槍砲、毒品前科）、魏姓男子（34歲，毒品前科）、林姓男子（36歲，毒品前科）、宋姓男子（25歲）等5人。

其中徐嫌因毒品案遭判刑10年確定發監執行，但他因拒絕入監服刑被發布通緝才2個月，逃亡期間就因改造槍械被查獲；警方同時共查扣土耳其製TriStar T100手槍2枝、非制式手槍4枝、模擬槍2枝、槍枝半成品2枝、子彈148顆、彈殼、彈頭1批、小型車床、電鑽、鑽尾及固定鉗等相關改造槍枝用工具等證物，訊後均依槍砲罪嫌送辦，徐嫌則解送歸案發監。

刑事局中打副大隊長巫建德強調，非法槍彈為暴力犯罪亂源，嚴重危害社會治安，現行槍砲彈藥刀械管制條例已於109年06月10日修正，針對改造及持有改造槍械已提高刑責到五年以上，併科新臺幣1仟萬元以下罰金，請民眾勿以身試法，也呼籲民眾，若發現可疑人、事、物，請勇於向警方檢舉，警民共同打擊槍枝犯罪，有效淨化社會治安。

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警方查獲的改造槍械。（警方提供）

警方查獲的各式改造槍械工具。（警方提供）

警方查獲的各式改造槍械工具。（警方提供）

通緝中徐嫌才逃亡兩個月就因改造槍械落網。（警方提供）

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