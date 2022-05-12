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    斥資1.6億！台中長億高中圖書館動土 2025年完工

    長億高中圖書館資訊暨教學大樓今天動土，規劃有圖書館、專科教室、演藝廳等空間，預計2025年1月完工。（記者陳建志翻攝）

    長億高中圖書館資訊暨教學大樓今天動土，規劃有圖書館、專科教室、演藝廳等空間，預計2025年1月完工。（記者陳建志翻攝）

    2022/05/12 19:57

    〔記者陳建志／台中報導〕台中太平長億高中創校30年，但多年來只能以教室當圖書室，閱讀空間不足，立委何欣純得知從2015年就開始向教育部爭取補助新建圖書館大樓，前後歷經7年努力，終於核准補助案，教育部、市府共斥資1億6800多萬興建新的圖書館資訊暨教學大樓，新大樓為地下1層、地上4層建物，除圖書館外，4樓並設計演藝空間，提供學生與社區共享互惠的表藝空間，今天舉行動土典禮，預計2025年1月完工。

    市立長億高中今天舉行圖書館資訊暨教學大樓動土典禮，台中市長盧秀燕、教育局長楊振昇、教育部國教署主秘王鳳鶯、市議員李麗華、賴義鍠、立委何欣純服務處主任廖冏勳、長億高中校長沈樹林等人都出席。

    盧秀燕表示，教育需長久投資，是城市穩定發展、有競爭力與進步的基石，自己非常重視教育，上任以來教育投資佔總預算第一名，達40%，市府會繼續努力。稱讚長億高中辦學認真，需要更好的校舍，市府極力籌措1億323萬元、教育部國教署補助6500萬興建，該大樓有圖書館、教室及演藝廳，演藝廳也提供學生與社區共享。

    立委何欣純表示，長億高中有1700多位師生，因空間不足，學生苦無在圖書室K書、自修的空間，2015年就邀集立院教育委員會、教育部等單位會勘，爭取圖書館暨教學大樓新建工，並在2018年先爭取到教育部補助規劃設計費約500萬元，次年再度邀集教育部及市府官員會勘，確認將補助6500萬，並規劃圖書館、專科教室、行政辦公室及公共設施等空間等。

    校方表示，新大樓為地下1層、地上4層的建築，規劃理念以建置終身學習的環境，舒適豐富及多元展能的空間為主，建築並融入當地頭汴社區鳥類及特色課程社團的意象概念，中庭並以挑高穿透的設計，將光線與能源、青春活力源源不絕導入，預計2025年1月完工。

    市立長億高中圖書館資訊暨教學大樓今天動土，台中市長盧秀燕（右3）等人出席。（記者陳建志攝）

    市立長億高中圖書館資訊暨教學大樓今天動土，台中市長盧秀燕（右3）等人出席。（記者陳建志攝）

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