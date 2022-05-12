中市議員吳顯森座車發現GPS控選舉花招 遭影射議員黃仁否認有關

台中市議員吳顯森座車被偷裝GPS定位器。（吳顯森服務處提供）

2022/05/12 13:55

〔記者歐素美／台中報導〕台中市議員吳顯森表示，昨天開車從議會返家途中，一路遭不明人士騎銀色機車尾隨，他刻意驅車繞到巷弄內，對方仍神通廣大跟蹤到其住處，吳懷疑自己的座車被動手腳，今天經助理將車開到修配廠檢查，在車底的後保險桿下方隱密處發現GPS定位器，他並指控昨天下午有穿著市議員黃仁助理背心的男子到其住家窺探蒐錄屋內情形，懷疑一切都是因次子吳建德與黃仁競選平地原住民市議員寶座有關，黃仁否認指控；警方則表示，目前已積極調查中。

吳顯森表示，昨天他從議會駕車離開之後，發現1名身著藍色上衣的男騎士，騎乘銀色機車鬼鬼祟祟一路跟蹤，下午2點多返家後，兒子發現住處對面出現1名身著黃仁助理背心的男子，手持攝錄器材不斷拍攝住處，助理上前訊問，對方自稱是「網紅直播主」。

吳顯森指出，住處就是服務處，平時提供為民服務及處理民眾陳情，也歡迎鄉親上門泡茶，但住處外出現不明人士刻意窺探、蒐錄屋內情形，恐涉犯妨害祕密罪，因家中還有7個3至12歲未成年小孩，讓護孫心切的太太心生畏懼；座車被裝GPS定位器有如電影情節，恐涉犯妨害秘密罪，懷疑是車子停放在市議會停車場遭有心人士偷裝，已向警方報案。

吳顯森強調，自己從政多年「站得直、行得正」，近來因次子吳建德參選平地原住民市議員，與黃姓市議員難免有競爭摩擦。民意代表職責是為民喉舌，市議員應理性監督市政，呼籲有任何不滿可以衝著自己來，為何不能開大門走大路？「切勿用不正當手段侵犯他及家人隱私，或利用自媒體進行政治攻防甚至報復」，令人不齒！

被吳顯森影射的市議員黃仁對此表示，吳顯森的事件與他完全無關，他並不知情，蒐證的男子也非其助理。但該男子因被警方電話通知，心懷恐懼，今天到他議會辦公室陳情指出，昨天下午該名男子只是到便利商店後，順便在馬路上拍照，也未踏進吳顯森議員住處，不知為何卻接到警方電話傳喚。

大雅分局表示，針對吳顯森議員案件，警方已電話通知涉案男子到案說明，以釐清案情；至於議員座車被裝GPS定位器，也進行鑑定調查中。

台中市議員吳顯森因次子吳建德參選平地原住民市議員，近日與平地原住民市議員黃仁產生不少紛爭。（吳顯森服務處提供）

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