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    首頁　>　臺中市

    掛看板歡迎龐皮歐獲親自發文回應 台中里長：榮幸又開心

    龐皮歐訪台，台中里長、綠營議員擬參選人蕭行凱掛看板歡迎。（蕭行凱提供）

    龐皮歐訪台，台中里長、綠營議員擬參選人蕭行凱掛看板歡迎。（蕭行凱提供）

    2022/03/02 01:04

    〔記者唐在馨／台中報導〕美國前國務卿龐皮歐預計今天（2日）到訪台灣，台中市議員擬參選人蕭行凱在公益路掛上歡迎看板，龐皮歐親自貼文回應說，謝謝這個溫暖的問候。蕭行凱則說，看到龐皮歐的貼文，感到榮幸又開心。

    蕭行凱隨即在臉書發文，把龐皮歐貼文轉成中文轉載，他寫道，「台灣歡迎您，感謝您來訪，讓台灣在世界被看見」。

    蕭行凱這次以里長身分，要挑戰民進黨台中市中區及西區議員初選，同選區有2位現任議員江肇國及黃守達要尋求連任。

    對於掛歡迎龐皮歐訪台看板，蕭行凱說，他主要是有感於，龐皮歐在任內推包括軍售在內多項友台政策，甚至在中國禁止進口台灣鳳梨時，還在推特推了吃著台灣鳳梨乾下棋的文章挺台灣，也讓台美關係進入空前友好階段，如此挺台抗中的好友，他特別要立看板表示歡迎。

    蕭行凱說，本來選舉就要立看板，在此時刻他，覺得與其立自己的看板，不如立看板歡迎龐皮歐，而這個看板掛出後果然非常吸睛，引起不少支持者討論。

    而龐皮歐也看到了，他行前在推特發文說，「感謝這個溫暖的看板！夫人蘇珊和我期待見到你們─熱愛自由的台灣人！」

    蕭行凱看到龐皮歐的貼文直說，自己的歡迎看板能被看到，還獲得回應，實在太榮幸了，也很開心讓來訪的客人感受到台灣對他的歡迎。

    蕭行凱在臉書轉貼龐皮歐的推文，再次表示歡迎及感謝之意。（擷取自蕭行凱臉書）

    蕭行凱在臉書轉貼龐皮歐的推文，再次表示歡迎及感謝之意。（擷取自蕭行凱臉書）

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