掛看板歡迎龐皮歐獲親自發文回應 台中里長：榮幸又開心

2022/03/02 01:04

〔記者唐在馨/台中報導〕美國前國務卿龐皮歐預計今天(2日)到訪台灣,台中市議員擬參選人蕭行凱在公益路掛上歡迎看板,龐皮歐親自貼文回應說,謝謝這個溫暖的問候。蕭行凱則說,看到龐皮歐的貼文,感到榮幸又開心。

蕭行凱隨即在臉書發文,把龐皮歐貼文轉成中文轉載,他寫道,「台灣歡迎您,感謝您來訪,讓台灣在世界被看見」。

蕭行凱這次以里長身分,要挑戰民進黨台中市中區及西區議員初選,同選區有2位現任議員江肇國及黃守達要尋求連任。

對於掛歡迎龐皮歐訪台看板,蕭行凱說,他主要是有感於,龐皮歐在任內推包括軍售在內多項友台政策,甚至在中國禁止進口台灣鳳梨時,還在推特推了吃著台灣鳳梨乾下棋的文章挺台灣,也讓台美關係進入空前友好階段,如此挺台抗中的好友,他特別要立看板表示歡迎。

蕭行凱說,本來選舉就要立看板,在此時刻他,覺得與其立自己的看板,不如立看板歡迎龐皮歐,而這個看板掛出後果然非常吸睛,引起不少支持者討論。

Thank you for this warm greeting sign! Susan and I are looking forward to being with you — the freedom-loving Taiwanese people soon! pic.twitter.com/L4iNcz2uPz