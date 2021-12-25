顏寬恒稱若國家機器介入導致敗選 台灣將走向獨裁

顏寬恒強調，如果因國家機器、司法檢調的介入，導致他敗選，「台灣的民主將淪喪，台灣將走向獨裁」。（記者張瑞楨攝）

2021/12/25 14:05

〔記者張瑞楨／台中報導〕近日屢被爆料豪宅違建、佔用國有地的中二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒，今天火力十足反擊說，為了選舉，連他近90歲的爺爺都拖下水，把20多年前已結案的案子拿來抹黑，「多數人都看不下去」，他還強調，此選舉不是他個人成敗，是民主最後一道防火牆，如果他的選舉當中，充滿各種國家機器、司法檢調的介入，導致他選舉挫敗，「台灣的民主將淪喪，台灣將走向獨裁」。

顏寬恒說，選舉一開始抹黑造謠，到後來更加無底線，「甚至於我的爺爺，已經快90歲了，也被拖下水」，用20幾年前結案的案子來抹黑（指媒體人周玉蔻指控，顏寬恒之父清標擔任台中議會議長時，顏家聘僱的菲籍女看護死亡案可疑），多數人都看不下去，這種無中生有、惡意抹黑、無端的指控，他相信大家眼睛是雪亮的。

他強調，這場選舉不是他個人成敗，可能是民主最後一道防火牆，「如果選舉充滿國家機器、司法檢調的介入，導致寬恒的選舉產生挫敗，這會傳遞一項非常錯誤的訊號給民進黨，不管用任何手段，只要能贏得選舉，任何肆意妄為，民眾都會接受，台灣的民主就會淪喪，台灣就會走向獨裁」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法