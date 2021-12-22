為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    台中好甜60公尺水水耶誕樹 今晚試點燈

    柳川有20公尺高的「垂涎60尺」水循環耶誕樹，今晚試點燈亮，璀璨吸睛。（記者蔡淑媛攝）

    柳川有20公尺高的「垂涎60尺」水循環耶誕樹，今晚試點燈亮，璀璨吸睛。（記者蔡淑媛攝）

    2021/12/22 22:37

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕「台中好甜」耶誕活動將於平安夜登場，今晚由市長盧秀燕試點燈，在柳川岸邊點亮高達20米的「垂涎60尺」水水耶誕樹，今年耶誕系列活動在舊台中火車站前廣場也推出10米高的「有你珍好」珍珠奶茶耶誕樹，透過光影夢幻營造讓人想嚐一口的視覺甜蜜口感，今年耶誕活動擴及舊台中火車站前廣場、柳川、綠川、台中文學館及台中市役所等地，將點亮至明年1月9日。

    「垂涎60尺」水水耶誕樹位於柳川，以水源在東方代表財運源源不絕的含意，利用流動循環的水光雕裝置代表祈福、希望；另由於世界珍珠奶茶發源地就在台中，市府於舊台中火車站前廣場，設置高達10公尺的「有你珍好」珍珠奶茶耶誕樹。這次活動燈區遍及舊台中火車站前廣場、柳川、綠川、台中市役所、台中文學館等處，盧秀燕表示「舊城區亮起來」歡迎民眾來打卡。

    今晚耶誕試點燈，點亮位於柳川的「垂涎60尺」水水耶誕樹，變換不同燈光效果搭配音樂在夜空交錯，映襯河面倒影，民眾紛紛拿起手機拍照，緊接著由食尚玩家進行直播，分享現場美景，車站前10公尺高的「有你珍好」耶誕樹也同時亮起，爸爸媽媽帶小朋友搶先觀看，直說好美麗，柳川充滿夢幻氣息的「馬卡龍隧道」，還有在水面上駐足的超萌麋鹿雪橇燈飾，充滿甜甜的浪漫氣氛。

    新聞局指出，市府每年精心策畫，推出不同耶誕主題特色活動，吸引許多民眾共襄盛舉。今年受疫情影響，市府為療癒人心，特別讓耶誕老人降臨台中並化身為甜點師傅，帶來一道道美味的甜點，用甜蜜滋味來鼓舞人心。

    新聞局補充，此次於台中綠川展出的「一閃一閃摘三星」，結合耶誕節元素設計，象徵台中為米其林星星城市，格外亮眼；「甜到會麋鹿」以水面上駐足的一對夢幻麋鹿，彷彿走入了童話世界中，讓大小朋友度過甜蜜耶誕時光。

    新聞局透露，柳川沿岸看頭也不少，除了「垂涎60尺」水水耶誕樹，還有「甜蜜夢工廠」將大台中的產業及文化變為大型燈飾，將幸福快樂傳遞給每位市民！而「薑心餅心 甜在心」則呈現大型薑餅人蛋糕，令人看了食指大動；「馬卡龍隧道」以可愛的馬卡龍色系，作為三條隧道的主色調，讓民眾感受夢幻氣息！

    文學館種子廣場上的燈光造景，讓遊客能抱著輕鬆、愉快的心情，欣賞文學的美麗星光，而在古色古香的台中市役所燈光造景則襯托建築的美，也呈現出日式甜點的簡約風味，在舊台中火車站前廣場所舉辦的耶誕市集，活動時間為平日下午5點30分至晚上10點，以及假日下午1點至晚上10點。

    盧秀燕今晚試點燈，點亮柳川有20公尺高的「垂涎60尺」水循環耶誕樹，璀璨吸睛。（記者蔡淑媛攝）

    盧秀燕今晚試點燈，點亮柳川有20公尺高的「垂涎60尺」水循環耶誕樹，璀璨吸睛。（記者蔡淑媛攝）

    盧秀燕今晚試點燈，與地方民代及人士倒香檳慶祝。（記者蔡淑媛攝）

    盧秀燕今晚試點燈，與地方民代及人士倒香檳慶祝。（記者蔡淑媛攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    雲林斗六棒球特區好閃！ 民眾搶拍8米高耶誕光樹
    2021/12/22 21:52

    雲林斗六棒球特區好閃！ 民眾搶拍8米高耶誕光樹
    中捷點亮10米夢幻耶誕樹 6場耶誕市集陸續登場
    2021/12/21 22:14

    中捷點亮10米夢幻耶誕樹 6場耶誕市集陸續登場

    台積電將帶動發展 亞灣漢神豪宅創價
    台中多場耶誕、跨年活動比美 綠川柳川最吸睛
    2021/12/21 21:41

    台中多場耶誕、跨年活動比美 綠川柳川最吸睛
    彰化耶誕樹超動感！小火車跑起來 還有「薑餅人開門」彩蛋
    2021/12/15 23:06

    彰化耶誕樹超動感！小火車跑起來 還有「薑餅人開門」彩蛋

    長照體系的神助手 福斯商旅 T6.1 Kombi 福祉車
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播