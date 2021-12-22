台中好甜60公尺水水耶誕樹 今晚試點燈

柳川有20公尺高的「垂涎60尺」水循環耶誕樹，今晚試點燈亮，璀璨吸睛。（記者蔡淑媛攝）

2021/12/22 22:37

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「台中好甜」耶誕活動將於平安夜登場，今晚由市長盧秀燕試點燈，在柳川岸邊點亮高達20米的「垂涎60尺」水水耶誕樹，今年耶誕系列活動在舊台中火車站前廣場也推出10米高的「有你珍好」珍珠奶茶耶誕樹，透過光影夢幻營造讓人想嚐一口的視覺甜蜜口感，今年耶誕活動擴及舊台中火車站前廣場、柳川、綠川、台中文學館及台中市役所等地，將點亮至明年1月9日。

「垂涎60尺」水水耶誕樹位於柳川，以水源在東方代表財運源源不絕的含意，利用流動循環的水光雕裝置代表祈福、希望；另由於世界珍珠奶茶發源地就在台中，市府於舊台中火車站前廣場，設置高達10公尺的「有你珍好」珍珠奶茶耶誕樹。這次活動燈區遍及舊台中火車站前廣場、柳川、綠川、台中市役所、台中文學館等處，盧秀燕表示「舊城區亮起來」歡迎民眾來打卡。

今晚耶誕試點燈，點亮位於柳川的「垂涎60尺」水水耶誕樹，變換不同燈光效果搭配音樂在夜空交錯，映襯河面倒影，民眾紛紛拿起手機拍照，緊接著由食尚玩家進行直播，分享現場美景，車站前10公尺高的「有你珍好」耶誕樹也同時亮起，爸爸媽媽帶小朋友搶先觀看，直說好美麗，柳川充滿夢幻氣息的「馬卡龍隧道」，還有在水面上駐足的超萌麋鹿雪橇燈飾，充滿甜甜的浪漫氣氛。

新聞局指出，市府每年精心策畫，推出不同耶誕主題特色活動，吸引許多民眾共襄盛舉。今年受疫情影響，市府為療癒人心，特別讓耶誕老人降臨台中並化身為甜點師傅，帶來一道道美味的甜點，用甜蜜滋味來鼓舞人心。

新聞局補充，此次於台中綠川展出的「一閃一閃摘三星」，結合耶誕節元素設計，象徵台中為米其林星星城市，格外亮眼；「甜到會麋鹿」以水面上駐足的一對夢幻麋鹿，彷彿走入了童話世界中，讓大小朋友度過甜蜜耶誕時光。

新聞局透露，柳川沿岸看頭也不少，除了「垂涎60尺」水水耶誕樹，還有「甜蜜夢工廠」將大台中的產業及文化變為大型燈飾，將幸福快樂傳遞給每位市民！而「薑心餅心 甜在心」則呈現大型薑餅人蛋糕，令人看了食指大動；「馬卡龍隧道」以可愛的馬卡龍色系，作為三條隧道的主色調，讓民眾感受夢幻氣息！

文學館種子廣場上的燈光造景，讓遊客能抱著輕鬆、愉快的心情，欣賞文學的美麗星光，而在古色古香的台中市役所燈光造景則襯托建築的美，也呈現出日式甜點的簡約風味，在舊台中火車站前廣場所舉辦的耶誕市集，活動時間為平日下午5點30分至晚上10點，以及假日下午1點至晚上10點。

盧秀燕今晚試點燈，點亮柳川有20公尺高的「垂涎60尺」水循環耶誕樹，璀璨吸睛。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕今晚試點燈，與地方民代及人士倒香檳慶祝。（記者蔡淑媛攝）

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