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    7旬翁打零工沒健保遇車禍截肢 公彩回饋金代繳欠費救援

    鄉鎮區公所在疫情下，仍持續透過e化方式，一起協助弱勢健保欠費者度過難關。（記者蔡淑媛攝）

    鄉鎮區公所在疫情下，仍持續透過e化方式，一起協助弱勢健保欠費者度過難關。（記者蔡淑媛攝）

    2021/12/20 21:41

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕健保愛心照顧弱勢！南投市七旬吳姓老翁獨居、打零工維生，健保未投保也沒錢繳保費，生病就吃成藥，南投公所獲知後協助取得低收入戶資格，但吳翁擔心追繳健保費而婉拒加保，但今年疫情又發生車禍面臨截肢，急需健保，公所立刻透過健保弱勢平台通報，健保署趕緊轉介南投縣衛生局的公彩回饋金代繳3萬元欠費，使吳先生順利就醫治療。

    健保署中區業務組組長李純馥表示，鄉鎮區公所一直是健保署的好夥伴，疫情下仍持續透過e化方式協助弱勢健保欠費者度過難關，為鼓勵中彰投68家公所提升在地服務品質，每年舉辦「公所健保績優投保單位評選活動」，今年疫情嚴峻，幸有公所夥伴堅守在地第一線協助提供健保服務，成為在地關懷健保弱勢急先鋒，愛心e化通報，與本組共同幫助288位弱勢者安心就醫。

    今年公所評選成績揭曉由台中市北屯區及彰化縣鹿港鎮公所奪得大、小公所組冠軍，北屯區公所更連續七年蟬聯大型公所第一名，運用資訊系統與在地化通報系統加速服務效能，結合社工與慈善團體建立社會安全網，表現亮眼。

    健保署中區業務組承保二科科長王玲斐也說，不少弱勢民眾因積欠健保費遭停保，擔心積復保被追討5年積欠保費，從2016年針對弱勢民眾的健保欠費已全面解卡，提供弱勢通報平台、健保愛心專戶、慈善專戶，對於就醫無健保，可透過區公所或健保局申請，各縣市也有公彩回饋金可代繳，或是再找愛心專戶，民眾有需要可申請求助。

    健保署中區業務組組表揚公所健保績優投保單位評選，專委史惠華（中）頒獎北屯區公所獲大型公所第一名，由副區長許繼協（右２）代表授獎。（記者蔡淑媛攝）

    健保署中區業務組組表揚公所健保績優投保單位評選，專委史惠華（中）頒獎北屯區公所獲大型公所第一名，由副區長許繼協（右２）代表授獎。（記者蔡淑媛攝）

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