春節年菜開跑預訂夯 飯店為慢飛家庭募年菜

台中長榮桂冠酒店提供中、西式年菜選擇。（飯店提供）

2021/12/19 16:27

〔記者蔡淑媛／台中報導〕農曆春節將至，台中長榮桂冠酒店第7年與慢飛家族中彰投8家機構合作「愛的加菜金及全年加菜金募集計畫」，希望募集100萬幫助242戶弱勢身心障礙家庭，活動開跑1個多月，一套5道優質年菜2000元，僅募到10多萬，盼各界愛心溢助。

每年圍爐吃年夜飯，是一年重要的相聚時刻，台中長榮桂冠酒店表示，期待分享傳遞愛的訊息，讓身心障礙的弱勢家庭的爸爸媽媽可以停下腳步，享用由社會大眾、企業為他們所準備的優質年菜，但目前募集1個多月，只募集10多萬元，8家機構主任們很憂心，擔心無為貧寒家庭過好年。

除了幫助弱勢家庭，今年五倍券刺激買氣，年菜預訂早早開跑，餐廳業者粗估台灣每年的年菜產值約50億元，今年春節仍受到疫情影響，國人無法出國、大型尾牙復甦遲緩，餐飲、飯店和通路業者紛紛推出各式年菜，為大、小家庭量身訂做、有中西式選擇，還推出早鳥優惠，可望將年菜營收衝到60億元。

餐廳業者看好防疫年菜、年禮外帶市場，台中長榮桂冠推出中式及西式外帶年菜，加贈早鳥優惠搶市，公關經理陳怡如表示，今年因五倍券刺激買氣，中式年菜人氣料理如蒜香波士頓龍蝦、佛跳牆系列銷售強滾滾，西式年菜部分，今年的提帶率也明顯增高，漸漸成為過年期間年菜桌上增色的要角之一，今年以美國頂級肋眼牛排則為銷售人氣第一料理。

新天地看準市場在11月最早開跑預訂外帶年菜，新天地餐飲集團品牌總監林國威表示，今年新天地推出4款現做外帶年菜，10人份及6人份，預購銷售量較去年同期增加5成，尤其傳出本土疫情後詢問電話暴增，預計銷售量可超越去年3成以上，餐廳也針對來不及回家團圓的檢疫返鄉旅客，推出除夕外帶防疫餐盒，訂購整組外帶年菜可加購一份給在旅館隔離的家人。

日月千禧酒店除祭出招牌外帶年菜，也以現代人講求方便，輕鬆團圓吃年菜，針對小家庭4至6人量的富貴年菜組，搭配單品菜色及早鳥優惠；台中福華大飯店也為小家庭設計出多樣且抗漲的新春外帶常溫及冷凍年菜專案，多款經典常溫冷凍年菜外帶，兼顧荷包同時又能體面上桌，而除夕當天在飯店圍爐及春節期間的訂桌早已都近乎8成滿。

金享道酒店有除夕團圓宴及常溫外帶年菜，集結多年冠軍名菜一次上桌，有大家庭10人及小家庭6人份，也特別規劃素席料理，提供健康蔬食佳餚，均有早鳥優惠；王品集團首次推出熱年菜外帶服務，集合了中餐三大品牌莆田、享鴨、丰禾，推出3款外帶熱年菜組合，買年菜贈加菜金、早鳥送千元飯票。

看好疫後商機，台中市餐飲新店陸續開幕，欣葉餐飲集團下金爸爸正宗馬來西亞風味餐廳插旗台中七期，在新光三越開設全台第5家分店，看好台中市中心的消費力，預估每人平均消費單價落在400、500元；知名冰淇琳品牌哈根達斯近日也在美食一級戰區台中公益路設點開幕。

今年外帶年菜預訂夯，新天地推出現做年菜，提供除夕外帶防疫餐盒給在防疫旅館隔離的家人。（記者蔡淑媛攝）

日月千禧酒店推出2022虎年年菜及年禮外帶早鳥優惠。（飯店提供）

台中福華大飯店設計出多樣且抗漲的新春外帶常溫及冷凍年菜。（飯店提供）

欣葉餐飲集團下金爸爸馬來西亞風味餐廳插旗台中七期，在新光三越開設全台第5家分店。（餐廳提供）

王品集團道一首次推出熱年菜外帶服務，集合了中餐三大品牌莆田、享鴨、丰禾品牌。（王品提供）

看準疫後商機，王品開設台菜餐廳「丰禾台式小館」。（記者蔡淑媛攝）

知名冰淇琳品牌哈根達斯近日也在美食一級戰區台中公益路設點開幕。（餐廳提供）

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