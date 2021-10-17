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    首頁　>　臺中市

    西屯市政路延伸工業區 立委議員爭取自來水幹管與道路共構

    市政路延伸工業區工，議員與台水、建設局開會研究自來水幹管與道路共構。（議員提供）

    市政路延伸工業區工，議員與台水、建設局開會研究自來水幹管與道路共構。（議員提供）

    2021/10/17 21:29

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕中市進行西屯區市政路延伸到台中工業區路段工程，為解決筏子溪兩側自來水供應穩定性，立委張廖萬堅與市議員林祈烽、張耀中等人，邀集市府及台水公第四區處，研商未來道路開闢時，自來水管線將配合開闢工程採共構方式穿越高鐵、高速公路及筏子溪之可行性，並將於道路底下埋設900MM的自來水幹管，方便西南屯溪西地區（筏子溪以西）的民眾用水。

    建設局長陳大田表示，開闢工程目前已在基設階段，在期程及工程技術可配合狀況原則同意道路與自來水管線共構，因本案涉及橋面結構承載力、自來水管線安全及日後維護等因素，市府將與各相關管線單位及工程顧問公司開會討論。

    張廖萬堅指出，台中市西南屯地區受到筏子溪及高速公路、高速鐵路等環境因素影響，造成交通及自來水管網絡的分隔，使環中路與文心路間的供水系統缺少備援供水幹管，如有停水或破管事件發生，溪西地區的復水都會比較緩慢。

    林祈烽說，市政路延伸路線的開闢，如能一併整合自來水、電力、電信和瓦斯等幹管的設計，以共同管溝的方式在道路開闢時同時施工，將有助於提升西南屯區的公共建設與發展；張耀中也表示，此管線建置完成後，將成為連接台中第一供水區和第二供水區作為備援之需求，未來如有發生破管或停水等狀況，都能加速西屯區和南屯區之復水。

    陳大田表示，為加速市政路開闢期程，採「整體規劃，分段開闢」方式，將工程分為二標，第一標為安和路以西至工業區一路，全長0.8公里，其工程用地已於去年全數取得；第二標由安和路以東至環中路，全長1.15公里。

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