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    假宣導台中購物節真宣傳罷免？ 霧峰里長回應了

    霧峰區公所昨晚派員至北柳里社區宣導台中購物節。（民眾提供）

    霧峰區公所昨晚派員至北柳里社區宣導台中購物節。（民眾提供）

    2021/10/16 17:26

    〔記者何宗翰／台中報導〕台中市霧峰區北柳里昨晚在守望相助隊舉辦台中購物節宣導，活動中里長陳宗旺致詞時提到，立委陳柏惟上任以來都沒做事情，只有在公祭見過他一次，大家應該要罷免他，被在場民眾錄影上傳綠營支持者群組，批評「假宣導、真宣傳罷免，里長公然造謠」，對此，陳宗旺回應，發言都是根據事實，目的是要大家重視投票權力。

    PO影片者指出，昨天收到簡訊通知市府民政局長、霧峰區長要來社區宣導台中購物節相關福利，還有送小電風扇，沒想到里長行政不中立，藉宣導機會在發言時要大家投下罷免票。

    影片中陳宗旺說道，「……我們要報答人家的恩情，罷免案這個事情，厝邊頭尾要講一下，該當處理就是要處理，人在社會走踏，不要說政治人物，要有誠信原則，當選後說要來霧峰住，無影無跡，在我們霧峰建設什麼？說實話我才見過他一次而已，來參加公祭，沒有在做事情嘛？我們應該怎麼處理，後面還有2年多，我們就是要罷免嘛，不是嗎？大家要投對喔，是同意喔，拜託大家。」

    陳宗旺事後回應，昨晚霧峰區公所派課長出席宣導台中購物節，那是他個人在致詞時講的話，和宣導活動無關，事後回想也認為自己沒有講錯，是根據事實講的，希望大家不要不顧投票的權力。

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