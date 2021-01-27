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    民進黨中市黨團幹部交接 新總召謝明源：嚴守監督市政府、把關預算

    民進黨中市議會黨團幹部交接，卸任總召陳世凱（右）將印信交給新總召謝明源（左），市黨部主委李天生（中）監交（記者蘇金鳳攝）

    民進黨中市議會黨團幹部交接，卸任總召陳世凱（右）將印信交給新總召謝明源（左），市黨部主委李天生（中）監交（記者蘇金鳳攝）

    2021/01/27 12:40

    ［記者蘇金鳳／台中報導］民進黨台中市議會黨團今天舉行幹部交接典禮，新任總召由謝明源擔任、副總召張耀中、賴佳微、幹事長林德宇、副幹事長張家銨，書記長周永鴻、副書記長黃守達，謝明源表示，新團隊會對市政及市府的總預算會嚴加監督及善盡把關之責，為人民看緊荷包。

    民進黨黨團幹部交接今天在市議會８樓中庭進行，議長張清照、副議長顏莉敏及市長盧秀燕率領眾多的一級主管前往觀禮。

    今天由民進黨市黨部主委李天生擔任監交，將印信從卸任總召陳世凱手中交到相當資深的謝明源手中，而原先陳世凱的幹部中，還有卸任副總召江肇國、幹事長林德宇、副幹事長 張家銨、書記長蔡耀頡、副書記長黃守達，其中有多人繼續留任，呈現世代融和。

    市長盧秀燕表示，市府一級主管幾乎全員到齊，感謝民進黨黨團的鞭策，她表示，自己擔任過民代，一位民代就很難處理，更何況20位民代，黨團幹部非常辛苦，未來對於黨團指導及鞭策，會虛心接受及執行。

    議長張清照表示，議會是合議制，若有建議隨時提出來共同協調，為市政建設及爭取最好福利給市民。

    副議長顏莉敏表示，共同目標就希望府會和諧，不止是創造雙贏也是善意，最重要是創造大台中市民的福址，議會是合議制，有問題可拿出來討論，共同來構想為台中市民創造福利。

    卸任總召陳世凱表示，他接任後才知道總召責任如此沈重及重要，雖然卸任，但還是為黨團服務。

    新任總召謝明源表示，雖然自己很資深，但幹部很多還是很年輕，很優秀，整個團隊會合作，未來會強力監督，預算會嚴加把關。

    民進黨團新任總召謝明源（左四）率領黨團新幹部展開監督市政之路（記者蘇金鳳攝）

    民進黨團新任總召謝明源（左四）率領黨團新幹部展開監督市政之路（記者蘇金鳳攝）

    市長盧秀燕率一級主管參加民進黨團幹部交接（記者蘇金鳳攝）

    市長盧秀燕率一級主管參加民進黨團幹部交接（記者蘇金鳳攝）

    議長張清照到民進黨團交接典禮觀禮（記者蘇金鳳攝）

    議長張清照到民進黨團交接典禮觀禮（記者蘇金鳳攝）

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