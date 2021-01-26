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    要幹嘛？中市鬼祟男挨家挨戶開門 居民報案警鎖定

    警方表示，已鎖定特定對象查緝中。（民眾提供）

    警方表示，已鎖定特定對象查緝中。（民眾提供）

    2021/01/26 16:24

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區最近一名男子，到金龍街連續開啟多戶透天厝民宅大門，見有人在家即佯稱要找親友，因行跡實在很詭異，加上意圖不明造成居民人心惶惶，除報案並將拍攝到的男子車牌提供給警方，不排除是準備闖空門行竊的竊賊，警方表示，已鎖定特定對象查緝中。

    據了解，自本月中旬開始，該名頭戴安全帽、沒戴口罩、年約50多歲的男子就出現在金龍街一帶透天厝，先是挨家挨戶開戶擅自開啟大門，見有人在家即稱要「找表哥」，居民起初不以為意，以為真的是找錯路，未料最近甚至早、中、晚都不定時出現，鄰居間互相詢問才知道，懷疑動機不單純。

    因男子「造訪」頻率實在太高引起居民警覺，加上有時家中只有老人家或小孩，更是造成人心惶惶，為了預防萬一，決定將監視器拍到的男子及其騎車影像提供給警方並報案，第二分局永興派出所副所長林一統今天說，有關轄內金龍街近期有陌生男子出沒，連續開啟民宅大門一事，經員警到場瞭解，附近民宅尚無財物遭竊。

    惟男子意圖不明，行跡詭異，造成附近居民心慌，目前雖尚無被害人報案製作筆錄，但警方經調閱監視器已鎖定特定對象，將盡速通知查緝到案說明，並加強附近巡邏，讓民眾心安。

    圖中男子連續開民宅大門，行跡詭異。（民眾提供）

    圖中男子連續開民宅大門，行跡詭異。（民眾提供）

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