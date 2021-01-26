國3南下沙鹿段聯結車翻覆！僅開放路肩行駛 車流回堵

今天清晨兩節式聯結車在車道翻車。（記者張軒哲翻攝）

2021/01/26 08:12

［記者張軒哲／台中報導］國道3號不平靜！二高南下沙鹿路段今天清晨發生一部聯結車翻車事故，偌大的車體橫躺內側車道，影響交通，國道警方正在現場排除，所幸司機無大礙，事故原因正調查釐清中。

國道警方指出，一輛兩節式聯結車今天早上6點多，行經國道3號南下沙鹿交流道附近路段，疑似行車不慎在內側車道翻車，男性駕駛自行爬出駕駛艙，臉驚魂未定。

兩節式車體躺在車道，南下交通受阻，目前只開放路肩行駛，上班的用路人，經過該路段注意減速駕駛。

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