國3南下沙鹿段聯結車翻覆！僅開放路肩行駛 車流回堵

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
今天清晨兩節式聯結車在車道翻車。（記者張軒哲翻攝）
［記者張軒哲／台中報導］國道3號不平靜！二高南下沙鹿路段今天清晨發生一部聯結車翻車事故，偌大的車體橫躺內側車道，影響交通，國道警方正在現場排除，所幸司機無大礙，事故原因正調查釐清中。
國道警方指出，一輛兩節式聯結車今天早上6點多，行經國道3號南下沙鹿交流道附近路段，疑似行車不慎在內側車道翻車，男性駕駛自行爬出駕駛艙，臉驚魂未定。
兩節式車體躺在車道，南下交通受阻，目前只開放路肩行駛，上班的用路人，經過該路段注意減速駕駛。
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
男子騎車摔落坡地竹林 左小腿骨折送醫
頭城驚傳小客車墜谷意外！8旬翁頭部受傷 消防隊拉繩索救援
領航盃無人機創意應用競賽正式啟航
大車撞小車無肇責未起訴 因這動作遭吊照3年罰6千
新北蘆洲越堤道2機車相撞 女騎士傷重不治
運將搭載姊妹花 要求做大、小老婆 猥褻判刑入監
涉詐領獎金 「倍潔雅」母公司金盛世紙業前總座等2人聲押、7交保
該不該移車？陷天人交戰 通緝男報錯生日被拆穿
谷關七雄去年完登人數成長10倍 山區支援忙翻了...
黨工有需求 信基督的黨部主委迎來一尊神像
男登白姑大山失聯27天 艱難搜救行動結束：等待奇蹟出現
熱門推播