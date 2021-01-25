中市警特製超「牛」紅包袋 「御守」造型民眾搶翻

台中市第一分局今年設計推出的金牛御守紅包袋。（記者許國楨翻攝）

2021/01/25 10:09

〔記者許國楨／台中報導〕因應農曆春節將屆，台中市第一分局繼去年金鼠紅包袋，今年也特別設計了喜氣洋洋的紅包袋，除Q版牛頭及大吉大利圖示還有「酒後不開車」等宣導標語，這兩天開始在該分局派出所發送，拿到的民眾都說，金牛御守紅包袋別緻也可當吊飾，創意又討喜。

該分局去年特製的金鼠紅包袋，民眾爭相領取，供不應求，為了不讓民眾失望，今年再次發揮創意，因應110年加強重要節日安全維護工作、寒假及農曆春節的到來，特別設計了喜氣洋洋的紅包袋，印有大大Q版牛頭及大吉大利圖示，並將「酒後不開車」、「交通安全行」等宣導標語印製在紅包袋上，發揮創意做成「御守」造型。

警方說，除可當成紅包袋外，也可做為吊飾，為大家增添春節喜氣，民眾即日起可至該分局各派出所領取，超限量供應，大家手腳要快，以免向隅；分局長孫太康也藉此呼籲民眾，在尾牙、春節期間三五好友都會相聚餐敘，席間如有飲酒，切勿酒後駕車。

另外返鄉或外出旅遊前除應做好車況檢查外，並於期前妥善規畫行車路線，運用即時路況資訊可有效避免塞車，而春節期間，該分局也將於台中火車站、周邊道路各景點及人潮聚集處，如SOGO百貨公司、審計新村、勤美誠品及草悟道等處加強交通疏導，希望民眾在金牛新年期間開心出門，平安回家，並祝福大家有個Happy 牛 Year!

台中市第一分局今年設計推出的金牛御守紅包袋。（記者許國楨翻攝）

即日起民眾可至該分局各派出所領取。（記者許國楨翻攝）

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