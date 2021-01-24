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    首頁　>　臺中市

    中市夜店前爛醉酒客演叫囂版「18相送」 辣椒水壓制秒道歉

    兩名酒客在夜店前盧小小不願上車。（民眾提供）

    兩名酒客在夜店前盧小小不願上車。（民眾提供）

    2021/01/24 12:22

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區一家夜店今凌晨散場時，多名同行酒客在店外大聲喧囂，其中兩人更在高檔商旅車前往搭載時上演「18相送」戲碼，不斷盧小小就是不上車，警方勸離時仍持續咆哮不願離去，因呈現瘋狂酒醉狀態，警方立即使用辣椒水壓制帶回保護管束，兩人清醒後才頻向員警致歉，結束這場鬧劇。

    今天凌晨3時40分許，該家位在西屯區環中路上的夜店正值散場之際，此時在附近執行守望勤務的第六分局員警發現，一輛新車要價近3百萬元的豐田ALPHARD高檔商旅車駛抵夜店前，幾名酒客陸續上車時，其中同行分別25歲、27歲的蔡姓與李姓男子卻因故爆發口角，堅持不願上車還發生推擠拉扯。

    由於該處屬不能臨停的紅線路段，加上衝突一觸即發，警方見狀唯恐衍生進一步肢體衝突，立即上前制止要求儘速離去，未料這兩人仗著酒意不願離去，還繼續當街咆哮，過程中同行女友人也加入叫囂，尖叫聲夾雜著三字經，場面一度混亂。

    因兩人已呈現瘋狂酒醉，非管束不能控制其行為，警方當場使用辣椒水將雙方分開強勢壓制，化解衝突場面，隨即將兩人帶返所實施保護管束，一直等到兩人清醒後才由友人帶回家，結束這場鬧劇；警方呼籲民眾酒後切勿藉故生端，絕不容許不法行為挑戰公權力，務必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。

    兩名酒客在夜店前盧小小不願上車。（民眾提供）

    兩名酒客在夜店前盧小小不願上車。（民眾提供）

    警方使用辣椒水強勢壓制。（民眾提供）

    警方使用辣椒水強勢壓制。（民眾提供）

    警方將酒客帶回保護管束。（民眾提供）

    警方將酒客帶回保護管束。（民眾提供）

    警方將酒客帶回保護管束。（民眾提供）

    警方將酒客帶回保護管束。（民眾提供）

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