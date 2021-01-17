為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    傻眼！稽查夜店 驚見「草泥馬」瑟縮寒風中

    警察抵達夜店臨檢之外，中市動保處也派員尋找羊駝，只見羊駝在蹲坐在冷風中。（記者張瑞楨翻攝）

    警察抵達夜店臨檢之外，中市動保處也派員尋找羊駝，只見羊駝在蹲坐在冷風中。（記者張瑞楨翻攝）

    2021/01/17 00:22

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市南屯區夜店「Super House Nightclub」，日前聘請兩名「金絲貓」（白俄羅斯）女舞者，跨坐男舞者身上扭腰，宛如上演3P「春宮秀」，被中市警方依妨害風化罪法辦之後，業者15日又安排辣妹，牽一隻羊駝（草泥馬）入場，被質疑涉嫌虐待動物，台中市警局四分局與台中市動物保護防疫處，昨天深夜11時許聯合稽查，夜店內並無異狀，卻在店外角落，驚見一隻白色羊駝，於寒風中瑟縮打瞌睡，讓眾人看得傻眼。

    至於本月15日，業者安排辣妹，把羊駝牽入夜店內耍噱頭，動保人員已要求業者提出說明，如果涉嫌虐待動物，或用動物展演，不但能處罰或移送法辦，還能暫時安置保護羊駝，至於今天清晨找到的羊駝，業者沒有將此羊駝牽入夜店內，動保人員當場初步認定，尚不違法。

    中市警局四分局昨天深夜11時，動員警力49人，消防局、勞工局、動保處及移民署專勤隊等6個單位，共派遣11人，會同員警聯合稽查，此夜店昨天（16日）夜間開幕，現場客人約500餘人，尚無猥褻、色情等違法事端，也沒有羊駝，警方還在夜店周圍部署臨檢哨，聯合稽查僅半小時，今天凌晨0時，臨檢的員警，詫異發現一隻羊駝，坐在夜店外面側邊的角落，在寒風中瑟縮著打瞌睡，動保人員還在釐清羊駝的來源與用途。

    此夜店近期試營運，猛耍噱頭「試水溫」，希望能在16日晚間開幕前打響名號，本月10日請來兩名俗稱「金絲貓」的東歐女舞者，身穿乍看下彷彿全裸的緊身衣，在男舞者身上廝磨，或跨坐身上扭臀，做出宛如3P性交動作，惹惱台中市警局四分局，業者與白俄羅斯女舞者到案時，宣稱只是「性感秀」，不熟悉台灣法律而觸法，相當的後悔，不料，言猶在耳，業者竟又涉嫌觸犯動保法。

    中市四分局員警擴大臨檢時，四分局長吳耀南強調，警方臨檢並於週邊重要路口部署臨檢勤務，呼籲業者自律，並警告有心違法滋事者，警方絕對強力執法嚴懲。

    此夜店16日夜間開幕，警方立即臨檢，現場有500名客人。（記者張瑞楨翻攝）

    此夜店16日夜間開幕，警方立即臨檢，現場有500名客人。（記者張瑞楨翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台中夜店金絲貓3P太煽情 被法辦後...竟換「草泥馬」出場
    2021/01/16 17:21

    台中夜店金絲貓3P太煽情 被法辦後...竟換「草泥馬」出場
    台中夜店草泥馬接手金絲貓出場 動保處要罰
    2021/01/16 17:19

    台中夜店草泥馬接手金絲貓出場 動保處要罰

    秋冬天氣忽冷忽熱 該如何保養寶寶肌膚？
    金絲貓穿衣模仿3P犯法？大法官二度解釋「猥褻」仍有模糊空間
    2021/01/13 23:53

    金絲貓穿衣模仿3P犯法？大法官二度解釋「猥褻」仍有模糊空間
    金絲貓夜店模仿3P構成公然猥褻？法界看法不一
    2021/01/13 23:11

    金絲貓夜店模仿3P構成公然猥褻？法界看法不一

    滙豐卓越理財20週年 守護跨世代客戶
    金絲貓煽情演出被法辦 台中另一夜店昔日作風更鹹濕
    2021/01/13 21:45

    金絲貓煽情演出被法辦 台中另一夜店昔日作風更鹹濕
    台中夜店「3P金絲貓」晚間現身警局 問訊後快閃
    2021/01/13 21:20

    台中夜店「3P金絲貓」晚間現身警局 問訊後快閃
    社會今日熱門
    千萬現鈔「壓秒」送進法院 廖國棟交保：想休息
    2021/01/16 06:33

    千萬現鈔「壓秒」送進法院 廖國棟交保：想休息

    怪阿伯狂督手機「A片不能看」 女店員辛酸笑回：不會用
    2021/01/16 00:55

    怪阿伯狂督手機「A片不能看」 女店員辛酸笑回：不會用

    5樓透天厝火警 躲錯位置 祖孫三代3死1命危
    2021/01/16 05:30

    5樓透天厝火警 躲錯位置 祖孫三代3死1命危

    《高雄》三死火警陳其邁探視 指示加強防火宣導
    2021/01/16 05:30

    《高雄》三死火警陳其邁探視 指示加強防火宣導

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播