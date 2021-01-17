傻眼！稽查夜店 驚見「草泥馬」瑟縮寒風中

警察抵達夜店臨檢之外，中市動保處也派員尋找羊駝，只見羊駝在蹲坐在冷風中。（記者張瑞楨翻攝）

2021/01/17 00:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市南屯區夜店「Super House Nightclub」，日前聘請兩名「金絲貓」（白俄羅斯）女舞者，跨坐男舞者身上扭腰，宛如上演3P「春宮秀」，被中市警方依妨害風化罪法辦之後，業者15日又安排辣妹，牽一隻羊駝（草泥馬）入場，被質疑涉嫌虐待動物，台中市警局四分局與台中市動物保護防疫處，昨天深夜11時許聯合稽查，夜店內並無異狀，卻在店外角落，驚見一隻白色羊駝，於寒風中瑟縮打瞌睡，讓眾人看得傻眼。

至於本月15日，業者安排辣妹，把羊駝牽入夜店內耍噱頭，動保人員已要求業者提出說明，如果涉嫌虐待動物，或用動物展演，不但能處罰或移送法辦，還能暫時安置保護羊駝，至於今天清晨找到的羊駝，業者沒有將此羊駝牽入夜店內，動保人員當場初步認定，尚不違法。

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中市警局四分局昨天深夜11時，動員警力49人，消防局、勞工局、動保處及移民署專勤隊等6個單位，共派遣11人，會同員警聯合稽查，此夜店昨天（16日）夜間開幕，現場客人約500餘人，尚無猥褻、色情等違法事端，也沒有羊駝，警方還在夜店周圍部署臨檢哨，聯合稽查僅半小時，今天凌晨0時，臨檢的員警，詫異發現一隻羊駝，坐在夜店外面側邊的角落，在寒風中瑟縮著打瞌睡，動保人員還在釐清羊駝的來源與用途。

此夜店近期試營運，猛耍噱頭「試水溫」，希望能在16日晚間開幕前打響名號，本月10日請來兩名俗稱「金絲貓」的東歐女舞者，身穿乍看下彷彿全裸的緊身衣，在男舞者身上廝磨，或跨坐身上扭臀，做出宛如3P性交動作，惹惱台中市警局四分局，業者與白俄羅斯女舞者到案時，宣稱只是「性感秀」，不熟悉台灣法律而觸法，相當的後悔，不料，言猶在耳，業者竟又涉嫌觸犯動保法。

中市四分局員警擴大臨檢時，四分局長吳耀南強調，警方臨檢並於週邊重要路口部署臨檢勤務，呼籲業者自律，並警告有心違法滋事者，警方絕對強力執法嚴懲。

此夜店16日夜間開幕，警方立即臨檢，現場有500名客人。（記者張瑞楨翻攝）

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