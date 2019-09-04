中市豪雨「水上行車」 烏日列淹水二級警戒區

2019-09-04 16:01

〔記者張瑞楨／台中報導〕一場暴雨，台中市市區內再度積水，台中市南屯區甚至出現「噴水」、「水上行車」的奇景，包括文心路，以及向心南路與文心南七路的路口，都出現積水或淹水現象，台中市政府水利局的水情APP不斷發出警報，至下午3時30分，烏日區為淹水二級警戒區，南屯區的南屯溪排水下游、劉厝溪中游、知高圳，以及中區的綠川（民族橋段）水位，都已達黃色警戒，居民應注意水位並隨時做好應變。

不過，台中市長盧秀燕正在歐洲考察空氣污染的防治之道，其臉書還停留在九三軍人節，台中市政府發佈新聞說，盧市長今天（4日）參訪泰晤士河畔節，借鏡發展代表台中的河畔藝文觀光盛會，「盼汲取其成功經驗，結合綠、柳川等河川改造及大康橋計畫，創造更優質的水岸休閒空間，發展具台中市代表性的河畔藝文觀光盛會」。

網友則拍下今天驅車行經南屯區文心路段，汽車於積水路段行駛，宛如「水上行車」的畫面，另外，包括「南屯大小事」等臉書社團，也都紛紛發文提供訊息，提醒民眾繞行積水路段，這些路段包括上次豪雨時，因水壓太強，雨水進入污水管線，來不及宣洩，將路面撐起而破損的向心南路與文心南七路的路口，該路口甚至出現「噴水」畫面，另外，永春東三路部分路段積水，路口處紅綠燈故障。

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