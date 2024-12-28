4年打造 東港王船文化館開館

總統賴清德（左二）到王船文化館為典藏用王船點睛。（記者陳彥廷攝）

2024/12/28 05:30

迎王信仰為主題 保存珍貴文資 賴清德為典藏用王船點睛

〔記者陳彥廷／屏東報導〕斥資八．七億元、歷時四年打造的「東港王船文化館」，昨天正式開館，總統賴清德到場為典藏用王船主持點睛儀式，賴清德表示，王船館珍藏台灣民俗中重要的宗教信仰文化，讓國人對國家產生認同，為台灣感到光榮與驕傲，更加團結為這塊土地打拚。

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東隆宮溫府千歲及10大宮廟神尊見證

屏東的東港、琉球及南州每三年舉辦盛大的「迎王平安祭典」，王船是祭典中最重要法器，屏縣府打造國內首座以迎王信仰為主題的文化館，昨天恭請東隆宮溫府千歲及在地十大宮廟神尊坐鎮見證，由九天民俗技藝團表演揭開序幕。

三年一度迎王祭典 開館後隨時可看

總統賴清德說，迎王是三年一度的台灣宗教盛事，現在把王船搬進文化館，民眾不必等三年，開館後隨時都可以看，並運用科技展示，跳脫單純靜態展覽，如同置身迎王祭典現場，十分精彩，未來遊客到東港，不僅可吃黑鮪魚，更能了解王船文化。

賴清德強調，文化是我們的根，也是世界各國認識台灣的重要依據，有了文化大家就能團結打拚，這也是保存王船文化背後的重要意義，王船文化館珍藏台灣民俗信仰中重要文化資產代代相傳，讓台灣人民為自己的文化感到光榮。

周春米：文化部支持 傳承地方信仰

屏東縣長周春米指出，迎王平安祭典已列為國家重要無形文化資產，感謝在地鄉親用心傳承百年，文化部支持並補助五億多元經費促成王船文化館的落成，讓地方信仰文化能夠保存下去。

文化部長李遠表示，屏東的文化就是台灣的文化，只有靠傳統文化走上國際，才能與別人區分，屏東在王船文化館的建設上展現效率，這是一種台灣人最勇猛的精神。

開幕儀式結束後，賴清德與所有與會來賓入館參觀，在東隆宮董事長潘慶士及王船師傅引導下，共同為鎮館之寶「典藏王船」點睛，象徵屏東迎王祭典文化保存與傳承，航向嶄新的里程碑。

縣定民俗「五毒大神」陣頭，也在王船館展出。（記者陳彥廷攝）

東港王船文化館昨天開幕，典藏王船亮相。（記者陳彥廷攝）

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