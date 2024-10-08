屏東倒樹多 學者︰根離土就移除

屏東校園、公園內的樹及路樹不少倒伏，甚至連根拔起。（記者陳彥廷攝）

2024/10/08 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕山陀兒颱風為屏東帶來嚴重破壞，其中以行道樹及公園、校國內的樹受害最嚴重，甚至不乏百年老樹，國立屏東科技大學退休副教授謝杉舟指出，面對大樹倒塌若是根已離開土壤者，基本上就要移除，不然，縱使種得活，下次再遇到強風，恐仍難逃傾倒命運。

屏東縣處處可見行道樹與公園、校園內的樹被颱風掀翻，許多大樹被連根拔起。謝杉舟是國內植生領域專家，他說，現行法規規定在五公尺下不得有枝條阻路，因此包商擔心樹冠過低不符規定，習慣「只修側不剪上」，而樹梢無限制往上生長致樹冠太高難以修剪，受風處力矩太大易受重創，這個颱風就是明顯例子。

謝杉舟也說，有的樹幹看來粗壯且枝葉茂密，但仍在風災中被連根拔起，這與樹穴大小及深度相關，以台灣目前整體行道樹的規劃，最大的僅約一．五公尺左右，這對大型喬木來說根本不足以固根，只適合中小型喬木，而若是樹連根都離土，硬要扶正種回下次也難防強風，因此建議應移植到妥善地點，長期則是應綜合考量路幅、人行道寬度及動線、樹種，進行整體規劃改善問題。

屏縣府工務處則指出，目前倒木處置預計再一週即可完成，官員也說，黑板樹及榕樹等於人行道會造成困擾的樹種，若發現傾倒將直接移除，也認為人行道樹穴大小的議題，可待救災後進行進一步的討論。

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