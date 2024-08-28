《屏東》全民運主題曲「綻放」開唱 吉祥物亮相

屏東縣長周春米（右二）與在地歌手黃靖硯（左二）等人共同發表二○二四全民運主題曲「綻放」，及吉祥物「驕仔二．○」。（記者李立法攝）

2024/08/28 05:30

屏東創作歌手「潮州土狗」黃靖硯嗨唱 紅尾伯勞鳥進階「驕仔2.0」討喜

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣政府為即將登場的全民運動會發表主題曲「綻放」及造型可愛討喜的吉祥物「驕仔2.0」，創作歌手「潮州土狗」黃靖硯昨天到場開唱，動感十足的歌藝，炒熱氣氛；縣長周春米表示，透過全民運的舉辦，將呈現屏東人努力的成果，綻放榮光，歡迎全國鄉親到屏東作客，一起為選手加油。

「驕仔」設計5個不同年齡層角色

全民運動會將於十月二十六日起六天在屏東縣舉行，共有三十三個競賽項目，創下全民運史上競賽項目最多的一屆，屆時將湧進一萬三千名選手及隊職員到場大展身手，參與年齡普及從九歲至九十九歲，縣府從今年一月起每個月都規畫系列活動，為全民運暖身，提高鄉親參與感。

屏縣府還邀請在地創作人「潮州土狗」黃靖硯為二○二四全民運量身打造主題曲「綻放」，表達運動員在追逐夢想的過程中如何面對挑戰、克服困難，展現堅定信念和不屈不撓的運動精神，歌名也呼應了本次大會標誌綻放榮光的設計理念。

10/26登場 33競賽項目萬餘人參與

「用力唱，用力闖…一切努力全部綻放…」，黃靖硯昨天在全民運主題曲發表會上開唱，充滿動感、朗朗上口的歌曲，帶動現場氣氛；黃靖硯希望透過「綻放」這首歌，能鼓舞參賽選手，在運動場上盡情揮灑，綻放出努力的成果。

縣府並將代表屏東縣的紅尾伯勞鳥吉祥物「驕仔」進階改造，推出「驕仔2.0」版作為今年全民運的吉祥物，將驕仔設計出十歲到六十歲五個不同年齡層的角色，打造融合各年紀的「全明星隊」，昨天一起亮相，傳達不分年紀都能參與全民運的概念。

縣長周春米特別邀請拳擊國手賴主恩到場分享運動生涯所作的努力與堅持，勉勵運動選手勇往直前，爭取佳績；更歡迎全國民眾一起來參加這場盛大的運動PARTY。

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