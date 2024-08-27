《屏東》改善墾丁陽傘景觀 內政部將協調

墾丁南灣海灘陽傘傘架插設問題，業者強調部分是為了定位插設整齊。（記者蔡宗憲攝）

2024/08/27 05:30

〔記者蔡宗憲、陳彥廷／屏東報導〕擁有美麗海景的墾丁地區，最近受到不少網民攻擊，許多老問題都被放大檢視，其中沙灘上插設陽傘景觀最受批評，業者們叫屈，強調是為了定位插設整齊，內政部等單位近日將南下協調統整，解決爭議 。

目前南灣地區將沙灘分Ａ、Ｂ、Ｃ三區，去年八月簽訂契約，並經法院公證，業者年繳租金，業者可在其分區插傘營業，且須負責沙灘清潔維護，仍預留遊客使用陽傘的空間，遊客自行帶傘在該區使用，業者不可強迫遊客離開。

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業者：為了定位插設整齊

沙灘業者小潘表示，早年胡亂攬客、驅趕自行帶陽傘旅客的問題確實存在過，去年當地三家業者決定與墾管處合作逐步整頓，但二十幾年的問題不是一時能解決，改革會繼續進行。

墾管處表示，南灣陽傘二○一八年樣式曾明定為深藍色，但部分已老舊需更換，近日勸導後，僅留下明確定位的傘枝。

屏南立委徐富癸表示，當地問題改善效率太慢，才引起外界觀感不佳，近日將邀集內政部南下統整出最快的景觀改造方案。

另外，小琉球迎王請水儀式聖地「中澳沙灘」，同樣有被業者佔用問題，為讓迎王活動順利舉行，大鵬灣國家風景區管理處已要求以浮具佔用沙灘的業者移除，並將回填新的海沙以利宗教慶典進行，若勸導不聽即貼單開罰，不自行移除就由鄉公所移至垃圾場處理。

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