《屏東》屏東風災復建 工程會勘災全力協助

屏東縣麟洛大排潰堤後暫用太空包阻擋。（記者葉永騫攝）

2024/08/14 05:30

受損設施修復需8.2億元 陳金德︰縣府先搶修 中央速審處理

〔記者葉永騫／屏東報導〕凱米颱風來襲造成屏東縣麟洛大排潰堤、屏東市海豐等地區淹水，行政院政務委員兼工程會主委陳金德昨天南下屏東勘災，聽取地方意見，這次風災屏東縣受損的水利相關設施高達八億二千餘萬元，縣府希望中央協助相關的修復工作，立委鍾佳濱則建請協助解決海豐地區的排水系統問題，以解決水患之苦。

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麟洛潰堤 需新建擋水牆及水防道路

屏東縣麟洛大排三年前因為盧碧颱風來襲堤防被沖毀，在這次凱米颱風又再度潰堤，地點相差不到百公尺，就在新舊堤防的連接處，顯現舊堤防的基礎已不夠牢固，才會造成萬丹鄉興化地區二度淹水，昨天陳金德南下勘災，縣府秘書長楊慶哲、水利處長江豐等人前往說明，指出堤防破損面積大約八十公尺，目前暫以太空包阻擋，未來必須新建擋水牆及水防道路來增加基礎的穩定性，工程費用大約要一千一百三十萬餘元，其他包括來義等地區的道路、簡易自來水等設施被沖壞，經費高達八億二千餘萬元，希望中央能夠協助經費補助。

陳金德表示，麟洛大排的搶修工程可以依照相關的規定向中央呈報，由縣府先行搶修，中央再審核處理，其他的災損情況中央會盡全力協助幫忙，盡快完成災害復建工作。

海豐淹水 排水系統待整體規劃改善

立委鍾佳濱也因為海豐地區淹水，要求中央儘速檢討當地排水系統，並打通主要排水溝，讓雨水可順流入崇蘭圳大排，屏東市民代表古富財、海豐里長陳振武等人反映，海豐地區中央排水溝工程，據了解因為有地下電纜阻擋，以致留下約一百五十公尺未施作，無法貫通銜接崇蘭圳，而一些老舊設施也影響排水，導致積水難以宣洩，凱米颱風期間多處淹水，希望中央單位針對海豐地區排水整體規劃改善，以解決當地水患，而縣長周春米縣也指示水利處進行了解海豐地區的淹水問題，擬定相關計畫後向中央爭取改善。

行政院政務委員兼工程會主委陳金德（前排左一）南下屏東勘災。（記者葉永騫攝）

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