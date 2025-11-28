海鯤號完成浮航測試 台船宣布進入潛航測試

海鯤號完成符合測試，夜間返航。（台船提供）

國造潛艦（IDS）海鯤號首次連續2天海測，今（28）日上午再度從台船碼頭出發，進行第五次浮航測試，入夜後才返航。台船表示，海鯤軍艦連續兩日實施海上浮航測試，經評估均符合預期目標，後續在調校整備後，依計畫實施潛航測試。

台船董事長陳政宏表示，「韌性新防衛，台船已就位」，強調公司將持續積極配合政府政策，加強國際合作，提升軍艦技術，研製無人船艇，厚植國防軍工產業的量能，帶動供應鏈發展，增強防衛韌性，為國家建構可恃而有效的防衛戰力。

海鯤號上午8時30分許出海，在台船研發的軍用級無人船奮進魔鬼魚、海軍快艇及工作船伴航下，緩緩駛出高雄港，仍有熱情軍事迷到場搖旗吶喊，為海鯤號及工作團隊加油打氣。

海鯤號27日完成第四次海測，台船表示，依「海鯤軍艦」海試（SAT）計畫，第四次海上浮航測試，順利執行動力、空調、航儀、通信、潛望鏡、聲納等系統浮航測試。

國防部長顧立雄答覆媒體詢問海鯤號的第四次海測時表示，海鯤艦現在已就相關的主機、電力管理系統、整合載台管理系統等項目，完成海測前整備，因此這次再進行浮航測試，主要就是針對主機、整合式儎台管理系統（IPMS）、全艦水密等部分進行測試。

根據契約，海鯤號原訂11月交艦，已確定月底前無法交船，台船恐因違約每天罰款19萬元，台船正與時間賽跑。

正當造艦進程急起直追，國防部27日宣布負責潛艦國造業務的主管人事異動，海軍司令唐華將調任國防大學校長，遺缺由中將副參謀總長蔣正國接手。顧立雄已多次宣示，海鯤艦測試由海軍主責、台船執行，不論未來由誰接任海軍司令，這項重任都必須承擔下去。

海鯤號完成浮航測試，將進入潛航測試階段。（台船提供）

海鯤號進行第五次浮航測試。（台船提供）

