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屏東SOLO專書 引領深度遊屏東

「屏東SOLO」專書發表，一套共4本書，推廣11個鄉鎮特色。（記者葉永騫攝）

「屏東SOLO」專書發表，一套共4本書，推廣11個鄉鎮特色。（記者葉永騫攝）

2024/01/28 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府推出第一部能夠累積屏東值的旅遊書，深入挖掘全縣三十三個鄉鎮裡的隱藏景點，昨天在屏東總圖舉辦《屏東SOLO》專書第一部的成果發表會，縣長周春米表示，第一部專書共分四冊，將分三年完整「蒐羅」隱藏版屏東，讓你成為屏東通。

縣長周春米表示，屏東有三十三個鄉鎮，每個城鎮都是一首獨創曲，透過縣府團隊、整理城鎮特色，讓每位來訪屏東的旅客都能化身收藏家，蒐集專屬屏東在地的故事，推廣深度屏東旅遊，屏東縣政府從去年開始以深入地方、訪問在地、感受文化、品味生活四大主軸出發，盤點屏東三十三個鄉鎮的在地故事與人文風情，整理成《屏東SOLO》專書，期望讓屏東的厚度透過書籍被旅人收藏、探訪，累積屬於在地的「屏東值」。

交通旅遊處說明，《屏東SOLO》專書第一部首刷推出一千組，第一波推廣屏北里港、高樹、鹽埔，屏中萬丹、新園、崁頂，以及屏南枋寮、枋山、獅子、車城、牡丹共十一個鄉，每本書都附上手抄紙張，紙面是使用各鄉鎮的意象產物製作，並配上一段說明文字，作為讀者認識每一鄉鎮的引言，每一張紙都是純手工製作，為的就是要收到的人感受到屏東多向度的熱情。

全系列套書將分為三年出版，今年第一部《屏東SOLO》四冊電子書都將上架於屏東縣政府網站供民眾線上閱讀、實際走訪。

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