屏東琉球航線 4/1起民營全票漲20元

已將近十五年未漲的屏東到琉球航線票價，將於四月一日起，民營航線全票將漲廿元。圖為聯營公司去年加人營運的飛馬三號。 （記者陳彥廷攝）

2023/03/08 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕四月一日不僅是清明連假開始，小琉球島上吸客利器的潮間帶即將開放，也宣告島上旺季正式到來，但出遊成本恐怕要增加了，已將近十五年未漲的屏東到琉球航線票價，將於當天起民營航線全票單程或來回票，全面漲二十元，來回票由原來的四百三十元漲到四百五十元。

琉興公司公船 未漲價

其中唯一沒漲的是鄉公所經管的琉興公司公船，公所回應，公船是以服務鄉親為目的，尚無漲價打算。

清明連假也是小琉球旅遊旺季開啟的重要指標，屏東前往琉球的碼頭人潮洶湧，各家船公司的船會不斷加開船班運輸，而東港、新園兩碼頭共五家航運公司對開琉球的白沙、大福碼頭運輸，在成本增加下，多個船公司宣布要漲價，其中最多客輪、達六艘的聯營公司，本週才宣布調漲，意謂所有的民營公司皆將從四月一日起漲價。

聯營公司表示，去年新船「飛馬三號」入替後，因應建造成本高昂，就已向航港局報備來回全票牌價提高為四百五十元，不過實際販售仍比照原牌價四百三十元販售，今年在國際原油、原物料飆漲、船隻維護成本及基本工資提升等種種因素之下，將調漲船資。

四月一日起，所有民營船公司的收費皆為來回全票四百五十元、半票二百二十五元、單程全票二百五十元、半票一百二十五元，其餘鄉民票等票種價格不變。

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