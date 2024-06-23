屏東市天清宮辦改運過平安橋 上百信徒到場參與

屏東市天清宮舉行改運過平安橋，上百信徒排隊改運。（記者葉永騫攝）

2024/06/23 16:50

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市天清宮慶祝神明吳府三太保聖誕，今天（23日）下午舉辦一年一度的改運過平安橋活動，上百位信徒前往改運，天清宮主委謝忠成表示，信徒如遇到運勢不佳、沖煞、犯太歲等都可以進行祭改，神明透過乩童當場指示，讓信徒能夠去除霉運，保佑平安。

改運過平安橋是民間習俗的一種，雖然各地廟宇的做法皆不同，但大部分都是以草人、紙人來進行改運，以去除不好的霉運，轉化為好運，而辦理的時間也不同，有的選擇神明生日時辦理，有的則是選在農曆七月前，屏東市天清宮改運的習俗已超過60年，今天下午2點半開始進行，預計在6點多左右結束。

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天清宮主委謝忠成表示，天清宮改運的方式分成草人及紙人兩種，犯太歲、沖煞嚴重的必須以草人來改運，在廟門口由神明藉由乩童來改運，信徒有任何的問題會當時答覆及處理，今天就有信徒在改運時聲淚俱下，神明還不斷的安慰她，也有信徒有特殊的問題，還特別留下來交待說明，而改運後廟方會送龍眼紅包及安發財米，像徵吉利，而如果沒有犯沖煞的信徒直接過平安橋即可去除霉運。

一名許姓信徒表示，天清宮建廟超過一甲子以上，從小就有祭改的習俗，現在很少廟宇保留這項傳統，因此今天辦祭改，不但吸引許多信徒前來，連不少行動不便的長者也都前往參拜，祈求平安。

屏東市天清宮辦改運，透過草人及紙人進行改運。（記者葉永騫攝）

屏東市天清宮辦改運，信徒坐輪椅來也來參加。（記者葉永騫攝）

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