國有林伐木餘材 延長撿拾至七月十日

枋山溪流域剩餘資材，開放在地居民免費撿拾。（林保署屏東分署提供）

2024/06/24 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕林業及自然保育署屏東分署（簡稱林保署屏東分署）今年度首度試辦開放國有林伐木跡地剩餘資材，供獅子鄉內獅村在地居民撿拾，吸引周邊居民前往尋寶獲好評，部落期盼延長辦理，屏東分署預計延長撿拾期間到七月十日，讓更多居民共享資源。

以往伐木作業承包廠商只將形質良好及具市場價值之木材運離現場，現場留置形質較差之枝梢材及廢材待其自然分解，但這些剩餘資材可以是文創良材或是排灣族傳統乾糧芋頭乾烘窯柴燒的材料，能發揮更多價值。

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林保署屏東分署表示，居民認為剩餘資材撿拾回去後，除做為居家裝置藝術品外，也可當柴燒，只是時值部落農忙期間，撿拾時間不足，為降低居民進入作業道風險及提升撿拾意願，分署將木材統一集中至臨時堆置場，考量平日農忙居民，例假日亦開放撿拾。開放期間居民只需攜帶身分證明文件即可到場撿拾，但不可使用機具，撿拾之木材只供自用等非營利用途為限。

林保署屏東分署指出，未來林業更尊重在地社區和原住民的權益，在伐採作業前召開說明會與周邊部落充份溝通會勘，確保不影響部落遺址，並提供原住民就業機會，同時配合善加利用伐木生產過程中的剩餘資材，創造更高附加價值，落實森林資源與原住民共享政策。

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