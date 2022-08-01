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    33年危樓 屏縣介壽圖書館拆除

    昔日的介壽圖書館。（記者葉永騫攝）

    昔日的介壽圖書館。（記者葉永騫攝）

    2022/08/01 05:30

    〔記者葉永騫／屏東報導〕位於屏東公園、屏東女中附近的屏東縣介壽圖書館，昨天拆除了，這個使用卅三年是許多屏東人共同回憶的圖書館消失後，讓許多民眾覺得不捨，昔日學生時代的情景只能留存在回憶中了。

    屏東縣介壽圖書館原本是屏東市圖書館，日治時期即設立，國民政府時代在一九四七年修建，一九八四年屏東市立圖書館遷到新館，舊館變分館，一九八八年在現址新建地下一層、地上三層建築物，占地六百七十七平方公尺，一、二樓為自修室，提供二○六個座位，地下室為報紙、期刊閱覽室，一九八九年七月啟用，當時為追崇蔣介石的功勳，取名為介壽圖書館，二○○五年時又增設屏東旅遊文學館，至今使用卅三年，但因被評估為危險建築物，昨天拆除了，也徹底「去蔣化」。

    縣議員陳揚表示，介壽圖書館因為鄰近屏東女中，位於市中心，是許多青年學子讀書、約會、休憩的熱門場所，現在拆除了，許多人都覺得好可惜，昔日學生時代的生活情景湧上心頭，讀書、交女友的場所現在已成回憶了，拆除介壽圖書館後，該處將回歸為公園綠地，對於學子的讀書空間，目前已增加了孔廟圖書館、縣立總圖書館等地點，已足夠學子使用。

    〈span class=paperkeyword屏東縣#介壽圖書館

    屏縣介壽圖書館已完全拆除。（記者葉永騫攝）

    屏縣介壽圖書館已完全拆除。（記者葉永騫攝）

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