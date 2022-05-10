民進黨鄉長初選 內埔鍾慶鎮、萬丹李麗卿 將獲提名

萬丹鄉民代表李麗卿跌破外界眼鏡，贏得萬丹鄉長提名。（記者葉永騫攝）

2022/05/10 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕民進黨提名初選結果揭曉，現任內埔鄉長鍾慶鎮、萬丹鄉民代表李麗卿獲勝，將獲得提名參選鄉長，但因兩人曾有前科或官司纏身，引發外界質疑沒有排黑條款，縣黨部主委許展維表明，一切皆依黨內規定處理。

民進黨內埔及萬丹鄉長提名黨員投票，現任內埔鄉長鍾慶鎮以六百二十四票比前鄉長沈商嶽九十一票大勝，萬丹鄉則是鄉代表李麗卿以一百二十九票小勝鄉代會主席簡天屏的九十九票，民調方面，鍾慶鎮也大勝沈商嶽；李麗卿則小輸簡天屏 ，最後總計結果，鍾慶鎮以○．五九勝沈商嶽○．一一；李麗卿以○．四○勝簡天屏的○．三八。

選舉結果內埔鄉與事先預測相當，但是萬丹鄉則是跌破外界眼鏡，縣長潘孟安支持的簡天屏竟然敗給對手李麗卿，讓地方議論紛紛，其中鍾慶鎮在初選就被質疑有賭博、經營地下錢莊的前科，但是鍾慶鎮坦然說是年少不經事的作為，都已經超過十年前的事，並不影響黨內的提名，而李麗卿則涉及詐領公糧價款弊案，一審判決四年七個月徒刑，目前在二審，但因全案未定讞，也不影響提名的權益。

屏東縣黨部主委許展維表示，民進黨只有限定賄選、貪污等罪責不能參選，其他並沒有限制參選資格，初選成績揭曉後提名案將送執委會審議通過，一切都依黨章、黨規執行。

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