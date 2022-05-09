屏東也有五月雪 內文部落桐花綻放

油桐花飄落美景屏東也有，攝影愛好者前往取景。（記者蔡宗憲攝）

2022/05/09 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕每年四、五月是中部山區有「五月雪」之稱的油桐花盛開的季節，恆春半島近年在屏一九九甲線的內文部落，也出現美不勝收的油桐花美景，因人煙罕至更有世外桃源的秘境感受，不少攝影愛好者發現前往取景，成為當地另類的賞花景點。

攝影愛好者小文說，上週偶然間驅車進入獅子鄉內文部落，赫然發現桐花滿山綻放，一朵朵白皙嬌柔的油桐花繽紛盛開在樹上，為翠綠的山區添上新裝，特別找來網美構圖取景，滿地桐花還能排出各種打卡照片，不必像中北部山區賞花景點人擠人，適合攝影同好疫情期間慢慢取景找最佳角度。

桐樹是挺直的大喬木、生長快速、木材輕軟，有長葉柄的掌狀或圓形的大葉片；在台灣最常見的油桐樹，是叫「木油桐」的高大樹種，佔台灣油桐總數百分之九十以上，也是目前油桐花海佔比最高的樹種，但絕大多數油桐花海地點都在中北部山區居多，出現在屏東獅子鄉山區令人驚豔。

每年油桐花的花期會受到當地氣溫和降雨影響，盛開期大概會落在四月下旬到五月上旬，花期大多只能維持一至三星期，掉落後會在路面形成白色地毯般的景致，有「五月雪」的浪漫稱號，是攝影愛好者及網美最愛取景的畫面。

屏東獅子鄉也有油桐花秘境。（記者蔡宗憲攝）

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