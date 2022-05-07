《屏東》工藝師李龍 獲賴清德表彰「匠人魂」

文總「匠人魂」記錄屏東草編工藝師李龍（右），副總統賴清德（左）昨頒發「匠人魂」錦旗。（記者羅欣貞攝）

2022/05/07 05:30

巧手把稻草編織成日本人祈福用品 創造外匯收入 搭起台日文化橋樑

〔記者羅欣貞、蔡宗憲／屏東報導〕全國疫情再度升溫，副總統賴清德昨天赴新來義部落文化健康站關心部落長者施打疫苗情形，並指導下載「臺灣社交距離」App，贈送防疫包；他還出席文化總會《匠人魂》系列影片「編織福氣的稻草人」發表會，頒發「匠人魂」錦旗給影片主角屏縣稻草藝術工藝師李龍。

草編工藝師李龍將稻草藝術融合綠色環保，幫農業文創加值、創造外銷，成為文化總會紀錄台灣百工百業的《匠人魂》系列影片第三十三集「編織福氣的稻草人」主角，首映會昨天在屏菸一九三六文化基地舉行，文總副會長賴清德副總統、屏東縣長潘孟安均出席。

賴清德指出，來自屏東農家的李龍師傅，自幼便與稻結緣，用一雙巧手和充滿智慧的創意，把稻草製作成各種藝品，二○一○年接觸注連繩編織技法後，依照日本廠商要求的形式與尺寸，每年都有以貨櫃計量的注連繩（日本傳統民俗的祈福品）半成品，在其巧手和奉獻下，從台灣加工出口，「不僅用稻草創造外匯收入，更搭起台日之間文化橋樑」。

七十三歲李龍說，對農村一草一木一石，都有特殊感情，利用創意把稻草、枯木或石頭，製造成各種產品，除盼跟大家分享成果，創作的過程也奠定自己草繩工藝的人生，為了不讓工藝失傳，他會一直編下去。

賴赴來義部落 教導族人防疫

賴清德下午轉往新來義部落，教導原住民長輩認識並下載使用「臺灣社交距離App」，希望長者遠離風險，接著還到以原住民影音書籍為主題的圖書館「讀享空間」，與來義鄉幼兒園小朋友一起觀賞尚在施工中的全國第一座原住民特色共融遊戲場模擬影片，並向小朋友宣導如何防疫保護自我。

賴清德還帶來防疫包給部落長者，包含口罩、酒精濕紙巾及酒精筆等，並在母親節前夕，一一送上康乃馨祝福長輩佳節快樂，族人為表示謝意，贈送親手製作的原住民頸鍊及背心，感謝副總統把愛帶到部落。

感謝福安宮 台南賑災時相挺

賴清德還參加車城福安宮七朝清醮大典並到東港東隆宮參拜，他非常感謝福安宮當年台南發生大地震後，捐助善款協助台南救災重建，屏東鄉親的情義相挺讓他感念在心。

副總統賴清德（前）、屏東縣長潘孟安（後排右一）、立委周春米（右二）、鍾佳濱（左二）到福安宮建醮參香。（記者蔡宗憲攝）

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