屏東彩虹鳳梨田 參觀拍照至五月底

七彩鳳梨田倒數計時！屏東縣政府二月起，與五家縣內生產鳳梨的合作社及休閒農場，包括鴻旗、銀獅、綠地、夥磊、銘泉合作，陸續在一八五縣道沿山公路及高樹鄉共七個田區，為二十六萬顆鳳梨戴上用來替鳳梨防曬的不織布彩帽，顏色鮮豔宛如盛開的鮮花，民眾爭睹拍照打卡，稱其為「彩虹鳳梨田」，直呼美麗程度不輸日本北海道富良野花海。 如今彩帽田將進入尾聲，最後兩塊位於屏東智慧農業學校旁邊以及一八五縣道南下二十二至二十三公里處田區，縣府請想參觀拍照的民眾把握最後機會，活動將於五月底結束。 （圖：屏東縣政府提供，文：記者羅欣貞）

2022/05/07 05:30

七彩鳳梨田倒數計時！屏東縣政府二月起，與五家縣內生產鳳梨的合作社及休閒農場，包括鴻旗、銀獅、綠地、夥磊、銘泉合作，陸續在一八五縣道沿山公路及高樹鄉共七個田區，為二十六萬顆鳳梨戴上用來替鳳梨防曬的不織布彩帽，顏色鮮豔宛如盛開的鮮花，民眾爭睹拍照打卡，稱其為「彩虹鳳梨田」，直呼美麗程度不輸日本北海道富良野花海。

如今彩帽田將進入尾聲，最後兩塊位於屏東智慧農業學校旁邊以及一八五縣道南下二十二至二十三公里處田區，縣府請想參觀拍照的民眾把握最後機會，活動將於五月底結束。

（圖：屏東縣政府提供，文：記者羅欣貞）

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