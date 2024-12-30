屏東到宅月嫂明年起升級 全國首創流產女性納入服務

屏東到宅月嫂服務，滿意度高達9成以上。（屏東縣政府提供）

2024/12/30 18:42

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府積極推動家庭友善政策，為女性在關鍵生命階段提供更精準的支持，明年（2025年）起，全面升級到宅月嫂服務，不但將申請時程提前至「婦女懷孕滿4個月至新生兒出生前」，並全國首創將「懷孕滿20週（含）或胎兒500克以上小產媽媽納入公費補助」，成為全國第一個照顧流產女性需求的地方政府。

屏東縣政府表示，為避免過去因產後臨時申請而錯失服務的情況，讓支持能夠真正發揮效益，屏東縣從2025年起，產婦可在懷孕期間完成服務申請，確保月嫂服務在產後第一時間到位，協助媽媽快速進入恢復狀態，專心調理身體與照顧新生兒。

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屏東縣政府首次將懷孕滿20週（含）或胎兒500克以上小產女性納入服務範圍，填補了現有生育服務中對特殊情境女性支持的空白，提供產後女性生理與心理的雙重支持，讓面臨挑戰的媽媽不再孤單，能安心進行調養，逐步恢復身心狀態。

屏東縣政府社會處長劉美淑表示，希望無論是迎接新生命的喜悅，還是面對生命無常的艱難，這項服務都能為女性帶來溫暖與力量。

少子化是全國面臨的重要課題，但生育不僅僅是數字的堆積，更是一場需要全社會支持的生命旅程；縣府統計，從2010年開辦以來，已累計完成超過3500次到宅月嫂服務，滿意度高達9成以上。從育兒指導到心理陪伴，這項服務不僅幫助媽媽們建立信心，更為家庭在迎接新生命的過渡期注入了溫暖與支持。

屏東縣周春米縣長強調，相關政策的目標不但是解決生育過程中的現實需求，更是創造一個讓女性放心迎接生命旅程的環境，創造女性的就業機會；未來將透過不斷優化的到宅月嫂服務，為女性打造一個更安心、更友善的生育與生活環境。

屏東月嫂服務減輕新生兒家庭的照顧負擔。（屏東縣政府提供）

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