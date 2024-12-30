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    找來12強國手張政禹鼓勵 福華獎助學金助偏鄉學子

    墾丁福華飯店今年業績雖然受觀光不振衝擊，仍持續舉辦獎助學金頒發典禮。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁福華飯店今年業績雖然受觀光不振衝擊，仍持續舉辦獎助學金頒發典禮。（記者蔡宗憲攝）

    2024/12/30 14:21

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁福華飯店今年業績雖然受觀光不振衝擊，仍持續舉辦獎助學金頒發典禮，並找來出身恆春半島的12強國手張政禹錄製影片鼓勵，讓孩子及家長們感受榮耀，還能享用美味餐點及活動，暖暖心意感動當地居民大贊「良心企業」。

    老家在屏東車城海口村的張政禹，是不少年輕學子們的棒球偶像之一，他也以自身例子在影片中鼓勵孩子，強調自己近年也經歷受傷低潮及挫折，但仍從當中學到經驗也沒放棄夢想，終於能在12強大賽中替補出場發光發熱，他也勉勵年輕學子，人生不是總一帆風順，但必須要持續努力不放棄，機會來臨時就能夠牢牢把握住。

    飯店總經理張積光表示，在台深耕的福華飯店集團，旗下飯店遍布台灣，而福華文教基金會也將愛心延伸、散播到各地偏鄉學校，每年北自桃園、新竹，南到高雄、恆春半島，東抵花蓮，今年選在墾丁鼓勵孩童，盼讓獲獎的學童們深深的感受到認真學習必有收穫，未來將掌握在自己的手裡。

    福華飯店舉辦獎助學金頒發典禮，找來出身恆春半島的12強國手張政禹錄製影片鼓勵。（記者蔡宗憲攝）

    福華飯店舉辦獎助學金頒發典禮，找來出身恆春半島的12強國手張政禹錄製影片鼓勵。（記者蔡宗憲攝）

    福華飯店獎助學金幫助偏鄉學子。（記者蔡宗憲攝）

    福華飯店獎助學金幫助偏鄉學子。（記者蔡宗憲攝）

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