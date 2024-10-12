20歲海陸隊員被陸軍刺到肚破腸流！屏東4個月爆2起軍人命案

屏市一家卡拉OK今天凌晨發生命案，檢警前往調查。（讀者提供）

2024/10/12 20:11

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市瑞光路上一家卡拉OK今天（12日）凌晨發生一起軍人刺死軍人的命案，被害的20歲洪姓海軍陸戰隊員，傷勢相當嚴重，甚至被刺到肚破腸流，持刀行凶的嫌犯為林姓陸軍333旅士兵；其實今年6月15日，屏東市一家KTV也發生陸軍333旅20歲王姓士兵遭17歲少年持刀刺殺身亡事件，4個月內發生兩起軍人命案，也讓地方議論紛紛。

屏東市瑞光路上一家無招牌的卡拉OK，今天（12日）凌晨兩方酒客起衝突，造成1死3傷，20歲的洪姓海軍陸戰隊員被刺到肚破腸流，送醫搶救不治，警方逮捕林姓、鄞姓、江姓3嫌，其中24歲林嫌為陸軍333旅士兵，涉嫌持摺疊刀行凶，鄞嫌也有軍職，警方將全案依刑法傷害及殺人罪移送地檢署偵辦並建請羈押。

其實，屏東市一處釣蝦場今年6月15日深夜也傳軍人命案，因不明原因爆發口角衝突，一名17歲少年揮砍預藏的尖刀，致王姓陸軍333旅士兵大腿動脈遭到割破，大量鮮血直流，送醫搶救不治。當時案發後警方即加強對轄內釣蝦場、卡拉OK等易發生危害的場所夜間臨檢查察，防制治安事件發生。

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