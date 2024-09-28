東港迎王「請水」 鄭府大千歲駕臨 驚喜出現「這巧合」

東港迎王今天舉行請水儀式，七角頭轎班在岸際迎請王駕駕臨。（記者陳彥廷攝）

2024/09/28 18:46

〔記者陳彥廷／屏東報導〕東港迎王平安祭典「請水」儀式今天盛大在東港鎮海沙灘登場，轎班、宮廟陣頭及信徒湧入，熱鬧非凡，本科迎請速度極快，頂中街頭籤才報大千歲尊姓兩次，就於下午3點31分迎請「鄭府大千歲」上岸，報馬仔衝回東隆宮放榜宣告，甲辰正科鄭府大千歲已駕臨人境，接下來7天將為東港境界巡境賜福，消災祛厄。而大千歲與大總理同姓也是首度出現。

東港迎王平安祭典每3年1科，轎班人員世襲制度流傳至今相傳約300年，迎請天庭御史下凡巡境賜福，不僅保存文化，更凝聚、安定東港地方人心，文化部於文建會時代指定為國家級文化資產中的重要民俗。

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東港迎王今天請水，七角頭轎班一早陸續進入東隆宮廟埕等候，中午時分依序到鎮海沙灘，各地廟宇陣頭也陸續進入沙灘等待。儀式先由道長進行法事，向上蒼表達東港地方希望迎請代天巡狩千歲爺們駕臨東港境界巡境賜福，掃蕩疫疾邪祟，賜福祈安。七角頭千歲接著輪流走進海水，透過頭籤與大千歲的隊伍溝通，再由頂中街轎班頭籤上請水台向報「銜頭」。

今年報銜頭速度相當快，頭籤第二次上台「報銜頭」後，就確認是本科為鄭府大千歲駕臨，下午3點31分即報請完畢，所有陣頭、轎班歡聲雷動，報馬仔立刻回東隆宮榜示，帥旗、帥燈書寫好姓名後，快馬加鞭送回代天府升起，昭告「鄭府大千歲」的到來。

巧合的是，據有紀錄大千歲尊姓以來，這是首度由鄭府大千歲領兵將駕臨東港境界，而本科大總理姓名為鄭春忠，大千歲與大總理同姓也是首度。

東隆宮執事人員隨後在王船上書寫大千歲姓氏「鄭」。（記者陳彥廷攝）

東隆宮執事人員在王船上書寫大千歲姓氏「鄭」。（記者陳彥廷攝）

鄭府大千歲駕臨。（記者陳彥廷攝）

鄭府大千歲駕臨。（記者陳彥廷攝）

鄭府大千歲駕臨。（記者陳彥廷攝）

東港迎王今天「請水」。（記者陳彥廷攝）

東港迎王今天「請水」。（記者陳彥廷攝）

東港迎王「請水」現場萬頭攢動。（記者陳彥廷攝）

鄭府大千歲駕臨東港境界。（記者陳彥廷攝）

鄭府大千歲駕臨東港境界。（記者陳彥廷攝）

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