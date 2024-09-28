牽手一甲子！屏東市表揚22對模範夫妻 浪漫感人

趙振興（右）與太太趙陳畑妹（左）榮獲模範夫妻，獲屏東市公所表揚。（記者羅欣貞攝）

2024/09/28 17:05

〔記者羅欣貞／屏東報導〕牽手超過一甲子真的不容易，屏東市公所今天（28日）舉行模範夫妻表揚典禮，特別準備領結、頭紗為他們佩戴，還準備喜餅營造浪漫氣氛，市長周佳琪送上賀匾及禮券，祝福資深佳偶們繼續幸福快樂。

91歲簡瑞風與89歲簡李等，是今天婚齡最長的模範夫妻，攜手走過69個年頭，鶼鰈情深、互相扶持，育有3子，皆已成家立業，三代同堂出席表揚典禮，一家和樂融融。

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談起維繫婚姻的祕訣，簡瑞風逗趣說「有哪對夫妻不吵架？在我們那個年代就是『床頭吵、床尾和』，遇到爭執就好好溝通，妳讓我，我讓妳，彼此互相包容，現在生活裡，還有老伴陪著鬥嘴過日子，挺幸福！」。

居住在空翔里、96歲趙振興與84歲趙陳畑妹，為受表揚夫妻中，年紀最長的模範夫妻；趙振興說，年輕時因為擔任軍職，常年在外執行軍事任務，感謝太太照顧家庭，讓他放心在外出勤，退休後可以享受家庭時光，現在的生活很幸福。

84歲洪鳳福與83歲黃鶴攜手走過64個年頭，育有2女2子，洪鳳福年輕時與朋友合夥種植毛豆外銷日本，每天早出晚歸相當辛苦，太太照顧家庭，負責兒女及丈夫的生活大小事務，一家人最幸福的時光，就是齊聚餐桌品嚐黃鶴親手煮的美味家常菜。如今過著退休生活，儘管兩人已經相處逾60載，每天仍是吵吵鬧鬧，因為小事情鬥嘴不斷，卻越吵感情越好，生活溫馨又逗趣。

結伴走過一甲子的22對佳偶，在親友團陪同下盛裝出席典禮，長期支持市政推動的市民代表會主席林淑香及多位代表等人，也蒞臨獻上祝福，氣氛溫馨感人。

屏東市長周佳琪表示，能攜手走過一甲子，非常不容易，今日22對佳偶都是子孫及年輕人婚姻的楷模與典範，鼓勵每一對年輕伴侶，能重視婚姻、珍惜難得緣分，為家庭創造幸福長久的相處之道。

洪鳳福（前排左二）與太太黃鶴（前排右二）結婚64年，獲屏東市長周佳琪（前排左一）頒獎表揚，屏東市民代表會主席林淑香（前排右一）也獻上祝福。（記者羅欣貞攝）

簡瑞風（前排左二）與太太簡李等（前排左三）攜手走過69個年頭，獲屏東市公所表揚。（記者羅欣貞攝）

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